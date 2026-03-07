Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Чемпионат Италии
Наполи
06.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Торино
Италия
07 марта 2026, 00:10 | Обновлено 07 марта 2026, 01:01
Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место

Голы у неаполитанцев забили Алиссон Сантос и Элиф Элмас

07 марта 2026, 00:10 | Обновлено 07 марта 2026, 01:01
Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле одержал победу над Торино со счетом 2:1.

Поединок прошел 6 марта на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева быстро открыли счет в матче, уже на 7-й минуте отличился Алиссон Сантос после передачи Леонардо Спинаццолы.

Во втором тайме неаполитанцы увеличили свое преимущество. На 68-й минуте Элиф Элмас забил второй мяч после ассиста Маттео Политано.

Гости смогли сократить отставание в конце поединка, на 87-й минуте Чезаре Казадеи отличился после передачи Че Адамса.

В итоге Наполи удержал победный счет, набрал важные три очка и приблизился к Милану в борьбе за второе место.

Лидеры Серии A: Интер (67), Милан (57), Наполи (56), Рома (51), Комо (48), Ювентус (47), Аталанта (45).

Серия А. 28-й тур, 6 марта 2026

Наполи – Торино – 2:1

Голы: Алиссон Сантос, 7, Элиф Элмас, 68 – Чезаре Казадеи, 87

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 27 22 1 4 64 - 21 08.03.26 21:45 Милан - Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан 67
2 Милан 27 16 9 2 43 - 20 08.03.26 21:45 Милан - Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан 57
3 Наполи 28 17 5 6 43 - 29 14.03.26 19:00 Наполи - Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи 56
4 Рома 27 16 3 8 37 - 19 08.03.26 19:00 Дженоа - Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома 51
5 Комо 27 13 9 5 44 - 20 07.03.26 16:00 Кальяри - Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта 48
6 Ювентус 27 13 8 6 46 - 28 07.03.26 21:45 Ювентус - Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус 47
7 Аталанта 27 12 9 6 37 - 24 07.03.26 19:00 Аталанта - Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта 45
8 Болонья 27 11 6 10 36 - 32 08.03.26 16:00 Болонья - Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан 39
9 Сассуоло 27 11 5 11 34 - 36 09.03.26 21:45 Лацио - Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло 38
10 Удинезе 27 10 5 12 31 - 39 07.03.26 19:00 Аталанта - Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома 35
11 Лацио 27 8 10 9 26 - 27 09.03.26 21:45 Лацио - Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа 34
12 Парма 27 8 9 10 20 - 32 08.03.26 16:00 Фиорентина - Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус 33
13 Кальяри 27 7 9 11 29 - 36 07.03.26 16:00 Кальяри - Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона 30
14 Торино 28 8 6 14 28 - 49 13.03.26 21:45 Торино - Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино 30
15 Дженоа 27 6 9 12 32 - 39 08.03.26 19:00 Дженоа - Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа 27
16 Фиорентина 27 5 9 13 30 - 42 08.03.26 16:00 Фиорентина - Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина 24
17 Кремонезе 27 5 9 13 21 - 38 08.03.26 13:30 Лечче - Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан 24
18 Лечче 27 6 6 15 18 - 36 08.03.26 13:30 Лечче - Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче 24
19 Пиза 27 1 12 14 20 - 44 07.03.26 21:45 Ювентус - Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло 15
20 Эллас Верона 27 2 9 16 20 - 48 08.03.26 16:00 Болонья - Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона 15
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Торино), асcист Че Адамс.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи), асcист Маттео Политано.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
Наполи Торино Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Алиссон Сантос Элиф Элмас Леонардо Спинаццола Маттео Политано Че Адамс Чезаре Казадеи
