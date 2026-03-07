Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место

В матче 28-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле одержал победу над Торино со счетом 2:1.

Поединок прошел 6 марта на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

Хозяева быстро открыли счет в матче, уже на 7-й минуте отличился Алиссон Сантос после передачи Леонардо Спинаццолы.

Во втором тайме неаполитанцы увеличили свое преимущество. На 68-й минуте Элиф Элмас забил второй мяч после ассиста Маттео Политано.

Гости смогли сократить отставание в конце поединка, на 87-й минуте Чезаре Казадеи отличился после передачи Че Адамса.

В итоге Наполи удержал победный счет, набрал важные три очка и приблизился к Милану в борьбе за второе место.

Лидеры Серии A: Интер (67), Милан (57), Наполи (56), Рома (51), Комо (48), Ювентус (47), Аталанта (45).

Серия А. 28-й тур, 6 марта 2026

Наполи – Торино – 2:1

Голы: Алиссон Сантос, 7, Элиф Элмас, 68 – Чезаре Казадеи, 87

Турнирная таблица

