Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Голы у неаполитанцев забили Алиссон Сантос и Элиф Элмас
В матче 28-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле одержал победу над Торино со счетом 2:1.
Поединок прошел 6 марта на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева быстро открыли счет в матче, уже на 7-й минуте отличился Алиссон Сантос после передачи Леонардо Спинаццолы.
Во втором тайме неаполитанцы увеличили свое преимущество. На 68-й минуте Элиф Элмас забил второй мяч после ассиста Маттео Политано.
Гости смогли сократить отставание в конце поединка, на 87-й минуте Чезаре Казадеи отличился после передачи Че Адамса.
В итоге Наполи удержал победный счет, набрал важные три очка и приблизился к Милану в борьбе за второе место.
Лидеры Серии A: Интер (67), Милан (57), Наполи (56), Рома (51), Комо (48), Ювентус (47), Аталанта (45).
Серия А. 28-й тур, 6 марта 2026
Наполи – Торино – 2:1
Голы: Алиссон Сантос, 7, Элиф Элмас, 68 – Чезаре Казадеи, 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|27
|22
|1
|4
|64 - 21
|08.03.26 21:45 Милан - Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан
|67
|2
|Милан
|27
|16
|9
|2
|43 - 20
|08.03.26 21:45 Милан - Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан
|57
|3
|Наполи
|28
|17
|5
|6
|43 - 29
|14.03.26 19:00 Наполи - Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи
|56
|4
|Рома
|27
|16
|3
|8
|37 - 19
|08.03.26 19:00 Дженоа - Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома
|51
|5
|Комо
|27
|13
|9
|5
|44 - 20
|07.03.26 16:00 Кальяри - Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта
|48
|6
|Ювентус
|27
|13
|8
|6
|46 - 28
|07.03.26 21:45 Ювентус - Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус
|47
|7
|Аталанта
|27
|12
|9
|6
|37 - 24
|07.03.26 19:00 Аталанта - Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта
|45
|8
|Болонья
|27
|11
|6
|10
|36 - 32
|08.03.26 16:00 Болонья - Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан
|39
|9
|Сассуоло
|27
|11
|5
|11
|34 - 36
|09.03.26 21:45 Лацио - Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло
|38
|10
|Удинезе
|27
|10
|5
|12
|31 - 39
|07.03.26 19:00 Аталанта - Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома
|35
|11
|Лацио
|27
|8
|10
|9
|26 - 27
|09.03.26 21:45 Лацио - Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа
|34
|12
|Парма
|27
|8
|9
|10
|20 - 32
|08.03.26 16:00 Фиорентина - Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус
|33
|13
|Кальяри
|27
|7
|9
|11
|29 - 36
|07.03.26 16:00 Кальяри - Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона
|30
|14
|Торино
|28
|8
|6
|14
|28 - 49
|13.03.26 21:45 Торино - Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино
|30
|15
|Дженоа
|27
|6
|9
|12
|32 - 39
|08.03.26 19:00 Дженоа - Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа
|27
|16
|Фиорентина
|27
|5
|9
|13
|30 - 42
|08.03.26 16:00 Фиорентина - Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина
|24
|17
|Кремонезе
|27
|5
|9
|13
|21 - 38
|08.03.26 13:30 Лечче - Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан
|24
|18
|Лечче
|27
|6
|6
|15
|18 - 36
|08.03.26 13:30 Лечче - Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче
|24
|19
|Пиза
|27
|1
|12
|14
|20 - 44
|07.03.26 21:45 Ювентус - Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло
|15
|20
|Эллас Верона
|27
|2
|9
|16
|20 - 48
|08.03.26 16:00 Болонья - Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона
|15
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яваш недоволен действиями арбитра
Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц