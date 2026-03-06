Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
06.03.2026 21:45 - : -
Торино
Италия
06 марта 2026, 15:01 | Обновлено 06 марта 2026, 16:08
Поединок состоится 6 марта и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

6 марта, свою встречу в рамках 28 тура Серии А проведут Наполи – Торино. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени

Наполи

Перед началом сезона неаполитанцы ставили перед собой амбициозные задачи, но останутся без трофеев, если не считать Суперкубок Италии. Команда уже вылетела из Лиги чемпионов и национального кубка, а в чемпионате идет только третьей, отставая от лидера на 14 очков, так что мечтать о скудетто нет смысла.

Для подопечных Конте важно удержаться в первом квартете, отрыв от пятого места сейчас составляет 5 очков. В последнем Наполи с огромным трудом одолел в гостях Верону – 2:1, решающий мяч на 90+6 минуте забил вышедший на замену Лукаку.

Предстоящий матч из-за травм пропустят Мактоминей, Ди Лоренцо, Нерес и Ррахмани, под вопросом Де Брюйне, Ангисса и Лоботка. Кадровые проблемы стали одной из причин не лучшего сезона.

Торино

«Быки» уже привычно для себя играют в силу непредсказуемого середняка. Команда идет на 14-м месте в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, запас прочности есть, но расслабляться точно рано. В последнем туре клуб одолел на своем поле Лацио со счетом 2:0, чем прервал серию из трех матчей без побед.

Туринцы в Кубке Италии пытались зайти далеко, однако, уступили в четвертьфинале сильному Интеру. Теперь клубу важно спокойно завершить сезон, избегая борьбы за выживание. Из-за повреждения не сыграет в этой встрече Савва, под вопросом Абухлаль.

Личные встречи

В первом круге команды выдали знатную битву на встречных курсах, но был реализован всего один момент, в итоге, 1:0 в пользу Торино.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.63 для Наполи и 6.81 для Торино. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды имеют турнирную мотивацию, хотя не могут похвастаться стабильностью. Наполи играет дома и котируется фаворитом, но Торино не тот клуб, который привык раздавать очки без боя. Я думаю, хозяева будут владеть инициативой и возьмут здесь три очка. Ставлю здесь на чистую победу неаполитанцев в предстоящей битве за 1,61.

Прогноз Sport.ua
Наполи
6 марта 2026 -
21:45
Торино
Наполи Торино Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
