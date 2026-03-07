Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
06.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Торино
Италия
07 марта 2026, 01:23 | Обновлено 07 марта 2026, 01:27
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле одержал победу над Торино со счетом 2:1.

Поединок состоялся 6 марта на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

У хозяев голы забили Алиссон Сантос и Элиф Элмас, у гостей в конце поединка забил Чезаре Казадеи.

Звездный хавбек Наполи Кевин Де Брюйне вышел на замену на 79-й минуте.

Серия А. 28-й тур, 6 марта 2026

Наполи – Торино – 2:1

Голы: Алиссон Сантос, 7, Элиф Элмас, 68 – Чезаре Казадеи, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Торино), асcист Че Адамс.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи), асcист Маттео Политано.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Кевин Де Брюйне Торино видео голов и обзор Маттео Политано Элиф Элмас Леонардо Спинаццола Чезаре Казадеи Че Адамс Наполи - Торино Алиссон Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
