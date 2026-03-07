В матче 28-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле одержал победу над Торино со счетом 2:1.

Поединок состоялся 6 марта на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

У хозяев голы забили Алиссон Сантос и Элиф Элмас, у гостей в конце поединка забил Чезаре Казадеи.

Звездный хавбек Наполи Кевин Де Брюйне вышел на замену на 79-й минуте.

Серия А. 28-й тур, 6 марта 2026

Наполи – Торино – 2:1

Голы: Алиссон Сантос, 7, Элиф Элмас, 68 – Чезаре Казадеи, 87

