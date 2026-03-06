Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше
Команда из Гданьска поднялась на 9-е место в турнирной таблице
Вечером 6 марта состоялся матч 24-го тура польской Экстраклясы.
Лехия Гданьск нанесла поражение Ягеллонии (3:0).
На 43-й минуте за Лехию Гданьск ассист сделал украинский футболист Иван Желизко, и босниец Рифет Капич открыл счет (1:0)
Также у хозяев поля голевой пас отдал Максим Дячук, а Александр Чиркович оформил дубль в конце игры.
Богдан Вьюнник вышел на замену у Лехии на 89-й минуте, а Богдан Сарнавский и Антон Царенко остались в резерве.
Команда из Гданьска набрала 31 очко и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026
Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 3:0
Гол: Капич, 43 (ассист: Желизко), Чиркович, 81 (ассист: Дячук), Чиркович, 90+4 (ассист: Бобчек)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
