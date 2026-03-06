Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше
Чемпионат Польши
Лехия
06.03.2026 21:30 – FT 3 : 0
Ягеллония
Польша
06 марта 2026, 23:39 | Обновлено 07 марта 2026, 01:03
Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше

Команда из Гданьска поднялась на 9-е место в турнирной таблице

Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше
ФК Лехия. Максим Дячук

Вечером 6 марта состоялся матч 24-го тура польской Экстраклясы.

Лехия Гданьск нанесла поражение Ягеллонии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте за Лехию Гданьск ассист сделал украинский футболист Иван Желизко, и босниец Рифет Капич открыл счет (1:0)

Также у хозяев поля голевой пас отдал Максим Дячук, а Александр Чиркович оформил дубль в конце игры.

Богдан Вьюнник вышел на замену у Лехии на 89-й минуте, а Богдан Сарнавский и Антон Царенко остались в резерве.

Команда из Гданьска набрала 31 очко и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026

Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 3:0

Гол: Капич, 43 (ассист: Желизко), Чиркович, 81 (ассист: Дячук), Чиркович, 90+4 (ассист: Бобчек)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ягеллония 23 10 8 5 39 - 29 14.03.26 15:45 Ягеллония - Пяст06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин 38
2 Заглембе Л 23 10 8 5 37 - 27 07.03.26 18:30 Пяст - Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице 38
3 Лех 23 10 8 5 40 - 34 07.03.26 21:15 Видзев Лодзь - Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех03.02.26 Пяст 1:0 Лех 38
4 Гурник Забже 23 10 4 9 33 - 31 08.03.26 13:15 Мотор Люблин - Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст 34
5 Ракув 23 10 4 9 31 - 29 08.03.26 18:30 Ракув - Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув 34
6 Краковия 23 8 9 6 29 - 25 08.03.26 21:15 Легия - Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия 33
7 Висла Плоцк 23 8 9 6 24 - 20 09.03.26 20:00 Висла Плоцк - Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув 33
8 Радомяк 23 8 8 7 40 - 35 08.03.26 15:45 Радомяк - Катовице05.03.26 Радомяк 3:1 Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк 32
9 Лехия 24 10 6 8 49 - 45 14.03.26 18:30 Катовице - Лехия06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия 31
10 Погонь Щецин 23 9 4 10 33 - 35 08.03.26 18:30 Ракув - Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин 31
11 Корона Кельце 23 8 6 9 27 - 26 07.03.26 15:45 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце 30
12 Катовице 22 9 3 10 31 - 32 08.03.26 15:45 Радомяк - Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице 30
13 Мотор Люблин 23 7 9 7 32 - 37 08.03.26 13:15 Мотор Люблин - Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин 30
14 Пяст 23 8 5 10 26 - 28 07.03.26 18:30 Пяст - Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк03.02.26 Пяст 1:0 Лех 29
15 Арка 23 7 5 11 22 - 41 09.03.26 20:00 Висла Плоцк - Арка05.03.26 Радомяк 3:1 Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка07.02.26 Арка 2:2 Легия 26
16 Легия 23 5 10 8 27 - 29 08.03.26 21:15 Легия - Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце 25
17 Видзев Лодзь 23 7 3 13 29 - 33 07.03.26 21:15 Видзев Лодзь - Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония 24
18 Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 27 - 40 07.03.26 15:45 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия 22
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Александар Чиркович (Лехия), асcист Tomas Bobcek.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Чиркович (Лехия), асcист Максим Дячук.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Лехия), асcист Иван Желизко.
Artem_Ponomar
Молодці, сподіваюсь що продовжать в цьому ж тонусі 
