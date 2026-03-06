Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
В Польше проходит поединок 24-го тура национального чемпионата
Вечером 6 марта проходит матч 24-го тура польской Экстраклясы, в котором играют Лехия Гданьск и Ягеллония.
На 43-й минуте за Лехию Гданьск ассист сделал украинский футболист Иван Желизко, после чего босниец Рифет Капич открыл счет (1:0)
Также у хозяев поля в основе играет Максим Дячук, а Богдан Сарнавский, Богдан Вьюнник и Антон Царенко заявлены в резерве.
Матч продолжается, идет 2-й тайм
Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026
Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 1:0 (идет 2-й тайм)
Гол: Рифет Капич, 43 (ассист: Иван Желизко)
43' | GOOOOOOL! Rifet Kapić wyprowadza nas na prowadzenie 🫡#LGDJAG 1:0 pic.twitter.com/W78ELTgB6x— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 6, 2026
45' | Do przerwy prowadzimy z Jagiellonią 😎#LGDJAG 1:0 pic.twitter.com/XNFXWwOWdG— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 6, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о бое Уордли – Дюбуа
Боксер из рф хочет стать чемпионом мира