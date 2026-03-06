Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии

Вечером 6 марта проходит матч 24-го тура польской Экстраклясы, в котором играют Лехия Гданьск и Ягеллония.

На 43-й минуте за Лехию Гданьск ассист сделал украинский футболист Иван Желизко, после чего босниец Рифет Капич открыл счет (1:0)

Также у хозяев поля в основе играет Максим Дячук, а Богдан Сарнавский, Богдан Вьюнник и Антон Царенко заявлены в резерве.

Матч продолжается, идет 2-й тайм

Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026

Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 1:0 (идет 2-й тайм)

Гол: Рифет Капич, 43 (ассист: Иван Желизко)