Чемпионат Польши
Лехия
06.03.2026 21:30 – FT 3 : 0
Ягеллония
Польша
07 марта 2026, 00:59 | Обновлено 07 марта 2026, 01:08
ВИДЕО. Два ассиста. Как украинцы подняли Лехию в топ-10 в Польше

Иван Желизко и Максим Дячук сделали голевые передачи в матче 24-го тура

ФК Лехия Гданьск

Команда Лехия Гданьск нанесла поражение Ягеллонии (3:0) в матче 24-го тура польской Экстраклясы.

Два украинских футболиста сделали голевые передачи в этом матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте Иван Желизко ассистировал на боснийца Рифета Капича (1:0).

Александр Чиркович оформил дубль в конце игры, а голевой пас ему отдал Максим Дячук.

Богдан Вьюнник вышел на замену у Лехии на 89-й минуте, а Богдан Сарнавский и Антон Царенко остались в резерве.

Команда из Гданьска набрала 31 очко и поднялась в топ-10, хотя длительное время находилась в опасной зоне.

Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026

Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 3:0

Гол: Капич, 43 (ассист: Желизко), Чиркович, 81 (ассист: Дячук), Чиркович, 90+4 (ассист: Бобчек)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Александар Чиркович (Лехия), асcист Tomas Bobcek.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Чиркович (Лехия), асcист Максим Дячук.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Лехия), асcист Иван Желизко.
Ягеллония Белосток Лехия Гданьск Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Дячук Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко Рифет Капич Томаш Бобчек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
