ВИДЕО. Два ассиста. Как украинцы подняли Лехию в топ-10 в Польше
Иван Желизко и Максим Дячук сделали голевые передачи в матче 24-го тура
Команда Лехия Гданьск нанесла поражение Ягеллонии (3:0) в матче 24-го тура польской Экстраклясы.
Два украинских футболиста сделали голевые передачи в этом матче.
На 43-й минуте Иван Желизко ассистировал на боснийца Рифета Капича (1:0).
Александр Чиркович оформил дубль в конце игры, а голевой пас ему отдал Максим Дячук.
Богдан Вьюнник вышел на замену у Лехии на 89-й минуте, а Богдан Сарнавский и Антон Царенко остались в резерве.
Команда из Гданьска набрала 31 очко и поднялась в топ-10, хотя длительное время находилась в опасной зоне.
Чемпионат Польши. 24-й тур, 6 марта 2026
Лехия Гданьск – Ягеллония Белосток – 3:0
Гол: Капич, 43 (ассист: Желизко), Чиркович, 81 (ассист: Дячук), Чиркович, 90+4 (ассист: Бобчек)
Видео голов и обзор матча
События матча
