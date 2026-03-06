Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию

19-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между «Александрией» и «Шахтером». Команды, которые в прошлом чемпионате боролись за призовые места, в текущем сезоне преследуют кардинально противоположные цели. «Оранжево-черные» лидируют в турнирной таблице и стремятся к чемпионскому титулу, а «желто-черные» пытаются сохранить место в элите украинского футбола. Перед очередной дуэлью настроение александрийцам подпортила новость о техническом поражении, которое команда получила за несостоявшийся матч с «Оболонью».

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и полностью завладели территориальным преимуществом. Хозяева поля выстроили насыщенную линию обороны, но она не всегда справлялась с быстрыми перемещениями соперников. Подопечные Арды Турана, который из-за дисквалификации наблюдал за ходом поединка с трибуны, постоянно старались нагнетать ситуацию у ворот «Александрии». Но первый по-настоящему опасный момент возник по истечении 15 минут игры, когда Алиссон из пределов штрафной не попал в дальний угол.

«Желто-черные» к штрафной «Шахтера» приближались крайне редко, сконцентрировавшись на разрушении атак соперников. Головной боли тренерскому штабу «Александрии» добавила травма Жонатана, которого пришлось менять уже в первом тайме. А перед перерывом хозяева неожиданно запрессинговали Ризныка и едва не открыли счет в матче. После перехвата Яде Ндиага из центральной зоны попал в штангу.

В начале второй половины встречи александрийцы начали смелее выдвигаться на половину поля «Шахтера» и даже довольно активно прессинговали соперников. Желание «горняков» вести игру у штрафной «Александрии» позволяло «желто-черным» находить свободные зоны на половине поля донецкой команды. А «оранжево-черные» таки нашли брешь в обороне александрийской команды, когда Траоре замкнул прострел Педро Энрике.

Забитый гол по такой игре почти снял вопрос о победителе противостояния. Минимальное преимущество не позволяло расслабиться «горнякам», но они вполне уверенно довели матч до победного окончания. Хоть в компенсированное время довелось увидеть в штрафной «Шахтера» голкипера хозяев Макаренко, счет более не изменился.

На следующей неделе «горняки» проведут первый матч с «Лехом» в рамках 1/8 финала Лиги конференций, а затем встретятся с «Металлистом 1925». Александрийцы через неделю будут противостоять ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Александрия» – «Шахтер» - 0:1

Гол: Траоре, 61

Предупреждения: Шостак, 40, Кампуш, 59, Кастильо, 90+1

«Александрия»: Макаренко – Жонатан (Фернандо Энрике, 34), Боль, Беиратче, Кампуш, Бутко – Мишнев, Ващенко (Туати, 81), Шостак (Черныш, 63) – Яде (Кастильо, 81), Родригеш (Цара, 63)

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Назарина – Невертон (Проспер, 80), Марлон Гомес (Тобиас, 90+3), Педриньо (Очеретько, 89), Алиссон (Изаки, 80) – Траоре (Кауан Элиас, 89)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 3 (0) – 13 (4)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 0 – 3

