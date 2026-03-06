Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
06.03.2026 13:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 15:02 | Обновлено 06 марта 2026, 15:12
1672
52

Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию

«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках

06 марта 2026, 15:02 | Обновлено 06 марта 2026, 15:12
1672
52 Comments
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
УПЛ

19-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между «Александрией» и «Шахтером». Команды, которые в прошлом чемпионате боролись за призовые места, в текущем сезоне преследуют кардинально противоположные цели. «Оранжево-черные» лидируют в турнирной таблице и стремятся к чемпионскому титулу, а «желто-черные» пытаются сохранить место в элите украинского футбола. Перед очередной дуэлью настроение александрийцам подпортила новость о техническом поражении, которое команда получила за несостоявшийся матч с «Оболонью».

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и полностью завладели территориальным преимуществом. Хозяева поля выстроили насыщенную линию обороны, но она не всегда справлялась с быстрыми перемещениями соперников. Подопечные Арды Турана, который из-за дисквалификации наблюдал за ходом поединка с трибуны, постоянно старались нагнетать ситуацию у ворот «Александрии». Но первый по-настоящему опасный момент возник по истечении 15 минут игры, когда Алиссон из пределов штрафной не попал в дальний угол.

«Желто-черные» к штрафной «Шахтера» приближались крайне редко, сконцентрировавшись на разрушении атак соперников. Головной боли тренерскому штабу «Александрии» добавила травма Жонатана, которого пришлось менять уже в первом тайме. А перед перерывом хозяева неожиданно запрессинговали Ризныка и едва не открыли счет в матче. После перехвата Яде Ндиага из центральной зоны попал в штангу.

В начале второй половины встречи александрийцы начали смелее выдвигаться на половину поля «Шахтера» и даже довольно активно прессинговали соперников. Желание «горняков» вести игру у штрафной «Александрии» позволяло «желто-черным» находить свободные зоны на половине поля донецкой команды. А «оранжево-черные» таки нашли брешь в обороне александрийской команды, когда Траоре замкнул прострел Педро Энрике.

Забитый гол по такой игре почти снял вопрос о победителе противостояния. Минимальное преимущество не позволяло расслабиться «горнякам», но они вполне уверенно довели матч до победного окончания. Хоть в компенсированное время довелось увидеть в штрафной «Шахтера» голкипера хозяев Макаренко, счет более не изменился.

На следующей неделе «горняки» проведут первый матч с «Лехом» в рамках 1/8 финала Лиги конференций, а затем встретятся с «Металлистом 1925». Александрийцы через неделю будут противостоять ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Александрия» – «Шахтер» - 0:1

Гол: Траоре, 61

Предупреждения: Шостак, 40, Кампуш, 59, Кастильо, 90+1

«Александрия»: Макаренко – Жонатан (Фернандо Энрике, 34), Боль, Беиратче, Кампуш, Бутко – Мишнев, Ващенко (Туати, 81), Шостак (Черныш, 63) – Яде (Кастильо, 81), Родригеш (Цара, 63)

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Назарина – Невертон (Проспер, 80), Марлон Гомес (Тобиас, 90+3), Педриньо (Очеретько, 89), Алиссон (Изаки, 80) – Траоре (Кауан Элиас, 89)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 3 (0) – 13 (4)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 0 – 3

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА


ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»
ВИДЕО. Гол Лассины Траоре помог Шахтеру выйти вперед в матче с Александрией
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Oleksandr
Молодці, +3 очки і на тур ближче до чемпіонства 👌
Ответить
+8
Перший Серед Рівних в бані
Какая нахрен победы в Лиге Конференций. Там на Лехе скорее всего всё и закончится. Вспомните как мучились со слабеньким Серветтом и еле проползли, вспомните как мучились с Панатинаикосом. Мучения мучения мучения.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин друг
Сегодня 9 дней уже как не стало нашего друга алкаша Фани. Помянем добрым словом.... R.I.P.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанат Шахтера
Только слепые идиоты и жалкие завистники не видят, что «Шахтер» в следующем сезоне заберет Лигу чемпионов одной левой: пока Холанд считает калории, наши пацаны закаляются в бесконечных переездах, превращая любой европейский гранд в бледную тень на фоне донецкого характера и бразильской магии, так что готовьте шампанское — кубок уже практически в пути, а хейтеры пусть и дальше захлебываются в своей желчи.
Ответить
+2
mayakovskiy1
Сміюсь про "відскочили". Олександрія 5 разів за матч пів поля перейшла
Ответить
+1
Микола Унгурян
черговий крок до чемпіонства. 
але щось трохи рахунок слизький. з "Лехом" треба більше забивати, поки що ШД не дуже тішить вболівальників забитими м'ячами
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
і що, турок вже встиг в минулому матчі з Вересом хапонути четверту жовту? А на сайті УПЛ цього ніде не згадано!
Ответить
0
Фанат Шахтера
Разгромная победа 1:0 над великой «Александрией» — это всё, приговор мировому футболу вынесен, можете тушить свет в офисе УЕФА. Обитатели донецкого подвала уже официально постановили: если этот состав кудесников мяча и форму «одного гола за мучение» удастся сохранить, то следующая Лига чемпионов превращается в открытый чемпионат по выносу мусора. Все эти ваши «Реалы», «Ливерпули» и «Баварии» должны прямо сейчас записываться на курсы кройки и шитья, потому что против нового мирового гегемона их тактики стоят не дороже пачки семок. Пока Анчелотти в Бразилии пытается понять, как выжить без брови, а остальные топы трясутся в ожидании жеребьевки, донецкая машина смерти уже выехала за кубком, затирая всех на своем пути этим легендарным минимализмом. Трепещите, нищеброды из Европы, эра тотального доминирования наступила — один гол, один подвал, один чемпион, и это не обсуждается.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
_9Quantum19_UPL💙💛
Погана гра на поганому полі з поганим суддівством. Це в нас так футбол розвивається чи деградує?
Ответить
-1
New Zelander
Шахтар йде у шалений відрив від конкурентів!
Ответить
-1
Євгеній Січкаренко
Зауважте, що ШД приїхав і вийшов грати у футбол, яким би не здавалось поганим поле і не став вимагати технаря, як столичні пивохльоби
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Oleg
Відскочили 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Maks
С очередной победой великий Шахтер
Ответить
-2
New Zelander
Мейрелешу якого зловили камери бьющимся головою об скло навісу для запасних після того як Траоре забив гол треба менше битись головою, а більше працювати якщо хоче тепер відновити місце в основі
Ответить
-2
Отаман
Дуже добре і все буде добре у найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
New Zelander
Це була неймовірна перемога! Браво Шахтар! 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Fan DynamoKyiv
Сегодня фанатский наш подвал Динамо Киев превратился в филиал поддержки Александрии.
Кричали, переживали, держали кулаки, местами даже обещали начать новую жизнь… если Александрия выиграет. Но Шахтёр решил, что нашему оптимизму сегодня не жить. В итоге кулаки разжали, голос сорвали, а настроение ушло в отпуск без предупреждения.
Ну ничего… теперь с таким не праздничным настроением готовимся к нашему празднику 8 марта💙🤍
Ответить
-3
Singularis
Траоре выручил Эпицентр, за то что те его покалечили.
Ответить
-3
Перший Серед Рівних в бані
Почему мы постоянно мучимся с такими командами, почему нельзя к 60-й минуте сделать 3-0 и дальше курить? 
И да, "случайный гол" в матче с Вересом это я написал. Потому что он реально случайный. Там в матче реально должна была быть ничья. И меня это бесит и расстраивает.
Ответить
-4
_9Quantum19_UPL💙💛
Суддя повинен був ставити пенальті в епізоді з Беатріче. Там була гра рукою.
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
