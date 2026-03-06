Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках
19-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между «Александрией» и «Шахтером». Команды, которые в прошлом чемпионате боролись за призовые места, в текущем сезоне преследуют кардинально противоположные цели. «Оранжево-черные» лидируют в турнирной таблице и стремятся к чемпионскому титулу, а «желто-черные» пытаются сохранить место в элите украинского футбола. Перед очередной дуэлью настроение александрийцам подпортила новость о техническом поражении, которое команда получила за несостоявшийся матч с «Оболонью».
После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и полностью завладели территориальным преимуществом. Хозяева поля выстроили насыщенную линию обороны, но она не всегда справлялась с быстрыми перемещениями соперников. Подопечные Арды Турана, который из-за дисквалификации наблюдал за ходом поединка с трибуны, постоянно старались нагнетать ситуацию у ворот «Александрии». Но первый по-настоящему опасный момент возник по истечении 15 минут игры, когда Алиссон из пределов штрафной не попал в дальний угол.
«Желто-черные» к штрафной «Шахтера» приближались крайне редко, сконцентрировавшись на разрушении атак соперников. Головной боли тренерскому штабу «Александрии» добавила травма Жонатана, которого пришлось менять уже в первом тайме. А перед перерывом хозяева неожиданно запрессинговали Ризныка и едва не открыли счет в матче. После перехвата Яде Ндиага из центральной зоны попал в штангу.
В начале второй половины встречи александрийцы начали смелее выдвигаться на половину поля «Шахтера» и даже довольно активно прессинговали соперников. Желание «горняков» вести игру у штрафной «Александрии» позволяло «желто-черным» находить свободные зоны на половине поля донецкой команды. А «оранжево-черные» таки нашли брешь в обороне александрийской команды, когда Траоре замкнул прострел Педро Энрике.
Забитый гол по такой игре почти снял вопрос о победителе противостояния. Минимальное преимущество не позволяло расслабиться «горнякам», но они вполне уверенно довели матч до победного окончания. Хоть в компенсированное время довелось увидеть в штрафной «Шахтера» голкипера хозяев Макаренко, счет более не изменился.
На следующей неделе «горняки» проведут первый матч с «Лехом» в рамках 1/8 финала Лиги конференций, а затем встретятся с «Металлистом 1925». Александрийцы через неделю будут противостоять ЛНЗ.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Александрия» – «Шахтер» - 0:1
Гол: Траоре, 61
Предупреждения: Шостак, 40, Кампуш, 59, Кастильо, 90+1
«Александрия»: Макаренко – Жонатан (Фернандо Энрике, 34), Боль, Беиратче, Кампуш, Бутко – Мишнев, Ващенко (Туати, 81), Шостак (Черныш, 63) – Яде (Кастильо, 81), Родригеш (Цара, 63)
«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Назарина – Невертон (Проспер, 80), Марлон Гомес (Тобиас, 90+3), Педриньо (Очеретько, 89), Алиссон (Изаки, 80) – Траоре (Кауан Элиас, 89)
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Стадион: КСК «Ника» (Александрия)
Удары (в створ): 3 (0) – 13 (4)
Угловые: 1 – 5
Оффсайды: 0 – 3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский специалист прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/4 финала Кубка Франции
Известный тренер выбрал защитников сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции
але щось трохи рахунок слизький. з "Лехом" треба більше забивати, поки що ШД не дуже тішить вболівальників забитими м'ячами
Кричали, переживали, держали кулаки, местами даже обещали начать новую жизнь… если Александрия выиграет. Но Шахтёр решил, что нашему оптимизму сегодня не жить. В итоге кулаки разжали, голос сорвали, а настроение ушло в отпуск без предупреждения.
Ну ничего… теперь с таким не праздничным настроением готовимся к нашему празднику 8 марта💙🤍
И да, "случайный гол" в матче с Вересом это я написал. Потому что он реально случайный. Там в матче реально должна была быть ничья. И меня это бесит и расстраивает.