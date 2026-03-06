В пятницу, 6 марта, состоится поединок 139-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Александрия» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Александрии на стадионе «КСК Ника», игра начнется в 13:00.

Впервые за долгое время «Шахтер» вернулся себе чемпионскую строчку, воспользовавшись осечкой ЛНЗ. Поэтому сейчас команде Арда Турана очень важно, как ни сейчас, в каждой игре набирать максимум очков, чтобы не подпустить к себе конкурентов. То же касается и «Александрии», ведь команде Кирилла Нестеренко в течение этого сезона не везет с положительными результатами, а тут еще к пассиву «горожан» добавилось техническое поражение, в несыгранном матче с «Оболонью».

Однако Александрия не всегда является фартовым городом для «Шахтера», который постоянно сталкивался с существенным сопротивлением от «горожан», и нередко терял очки, а то и вообще проигрывал своему сопернику.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

