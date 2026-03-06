Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
06.03.2026 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Украина. Премьер лига
82
2

Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 6 марта, состоится поединок 139-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Александрия» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Александрии на стадионе «КСК Ника», игра начнется в 13:00.

Впервые за долгое время «Шахтер» вернулся себе чемпионскую строчку, воспользовавшись осечкой ЛНЗ. Поэтому сейчас команде Арда Турана очень важно, как ни сейчас, в каждой игре набирать максимум очков, чтобы не подпустить к себе конкурентов. То же касается и «Александрии», ведь команде Кирилла Нестеренко в течение этого сезона не везет с положительными результатами, а тут еще к пассиву «горожан» добавилось техническое поражение, в несыгранном матче с «Оболонью».

Однако Александрия не всегда является фартовым городом для «Шахтера», который постоянно сталкивался с существенным сопротивлением от «горожан», и нередко терял очки, а то и вообще проигрывал своему сопернику.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
6 марта 2026 -
13:00
Шахтер Донецк
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Кирилл Нестеренко Арда Туран
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Шахтар однією лівою 3:0
Ответить
+1
Maks
Вперёд за победой, Шахтёр☝️
Ответить
0
