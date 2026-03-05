В 19-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026 встретятся «Александрия» и «Шахтёр». Поединок пройдёт на стадионе «Ника», начало в 13:00.

Александрия

«Александрия» после зимней паузы успела провести лишь один матч вместо двух, как у большинства команд чемпионата. Дело в том, что первую игру после паузы команда должна была сыграть дома против «Оболони», однако из-за плохого состояния газона встреча была отменена. Позже состоялось заседание КДК, по итогам которого «Александрии» было засчитано техническое поражение 0:3. Для кого-то это решение может показаться справедливым, для кого-то – спорным, однако в любом случае такой кабинетный удар может стать серьёзным моральным фактором перед игрой с лидером чемпионата.

На прошлой неделе команда сыграла в Житомире против «Металлиста 1925» и проиграла 0:1. Счёт может создавать впечатление равной борьбы, однако по игре преимущество харьковского клуба было тотальным. «Металлист 1925» владел мячом более 70% времени и, по сути, должен был побеждать с более убедительным счётом.

Перед матчем с «Шахтёром» у команды есть кадровые проблемы. В частности, в игре против «Металлиста 1925» травмировался Сергей Булеца, которого заменили уже на пятой минуте. Учитывая его роль в команде, это серьёзная потеря. Осенью и в последних матчах именно Булеца был одной из немногих светлых точек в игре «Александрии».

Шахтёр

Донецкий «Шахтёр» после зимней паузы провёл два матча в чемпионате. В первом туре после возобновления сезона «горняки» уверенно обыграли «Карпаты» со счётом 3:0, а главным героем встречи стал Лассина Траоре, оформивший хет-трик во втором тайме. Во втором матче команда Арды Турана минимально победила «Верес» – 1:0. По итогам прошлого тура «Шахтёр» единолично возглавил турнирную таблицу. Ранее донецкий клуб делил первую строчку с ЛНЗ, однако теперь имеет трёхочковое преимущество, что может стать дополнительным психологическим бонусом для команды.

Среди интересных событий стоит отметить дебют новичка Проспера Оба, который впервые вышел на поле в составе «горняков» в прошлом туре. Проявить себя в стартовом составе он не смог, поэтому будет интересно, доверит ли Арда Туран снова нигерийцу место на поле с первых минут.

В отличие от соперника, у «Шахтёра» практически нет кадровых проблем: дисквалифицированных игроков нет, серьёзных травм у ключевых футболистов также не наблюдается. Донецкий клуб подходит к матчу в статусе явного фаворита.

Статистика встреч

Команды между собой провели 39 матчей. Преимущество, что вполне ожидаемо, на стороне «Шахтёра». Донецкий клуб одержал 28 побед, ещё 7 встреч завершились вничью, а на счету «Александрии» – 4 победы.

В матче первого круга «Шахтёр» обыграл «Александрию» со счётом 2:0. Тогда исход встречи фактически был решён уже в первом тайме благодаря голам Бондаренко и Педриньо. Во второй половине игры Элиас не реализовал пенальти, а ВАР отменил гол Очеретько, поэтому счёт вполне мог быть значительно больше.

Прогноз на противостояние

С учётом разницы в классе и текущего состояния команд, «Шахтёр» подходит к этому матчу очевидным фаворитом. После зимней паузы донецкий клуб одержал две победы в двух матчах чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. «Александрия» же, наоборот, переживает сложный период. Команда проиграла «Металлисту 1925», получила техническое поражение за матч с «Оболонью», а также имеет кадровые проблемы – в частности, из-за травмы Сергея Булецы, который был одним из ключевых игроков. Ожидается, что «Шахтёр» сумеет реализовать своё преимущество и одержит уверенную победу с разницей как минимум в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Макаренко, Ващенко, Феррейра, Боль, Прокопенко, Фернандо, Шостак, Амарал, Жота, Яде, Цара.

«Шахтёр»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Очеретько, Невертон, Педриньо, Алиссон, Лука Мейреллиш.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 13.77 для «Александрии» и 1.23 для «Шахтёра». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.