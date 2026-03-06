В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 1:0.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 61-й минуте форвард донецкой команды Лассина Траоре успешно сыграл в штрафной соперника и забил гол после результативной передачи от Педро Энрике.

«Шахтер» набрал 44 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Александрия» осталась на шестом месте, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Александрия – Шахтер – 0:1

Гол: Траоре, 61

ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 61 мин