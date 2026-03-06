Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
06.03.2026 13:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 13:57 | Обновлено 06 марта 2026, 15:40
Подопечные Арды Турана одолели соперника в поединке 19-го тура чемпионата Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 1:0.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте форвард донецкой команды Лассина Траоре успешно сыграл в штрафной соперника и забил гол после результативной передачи от Педро Энрике.

«Шахтер» набрал 44 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Александрия» осталась на шестом месте, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Александрия Шахтер 0:1

Гол: Траоре, 61

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 61 мин

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк), асcист Педро Энрике.
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
