Александрия – Шахтер – 0:1. Как забил Траоре? Видео гола и обзор матча
Подопечные Арды Турана одолели соперника в поединке 19-го тура чемпионата Украины
В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 1:0.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 61-й минуте форвард донецкой команды Лассина Траоре успешно сыграл в штрафной соперника и забил гол после результативной передачи от Педро Энрике.
«Шахтер» набрал 44 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Александрия» осталась на шестом месте, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.
Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта
Александрия – Шахтер – 0:1
Гол: Траоре, 61
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 61 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Краснопир присоединится к команде Сергея Реброва, Матвей Пономаренко отправится в U-21
Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…