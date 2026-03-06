Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
06.03.2026 13:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 17:32 | Обновлено 06 марта 2026, 17:46
Тренер Шахтера: «Поле в Александрии было не наилучшего качества»

Керем Яваш недоволен газоном и судейством в матче против Александрии

ФК Шахтер. Керем Яваш

Ассистент главного тренера «Шахтера» Керем Яваш дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Александрией» (1:0):

«Хотел бы подчеркнуть важность победы в сегодняшнем матче именно с учетом наших турнирных результатов и тех целей, которые мы ставим перед собой в этом сезоне. Безусловно, я рад, что, несмотря на все сложности, которые окружали это противостояние, мы все-таки добыли сверхважные три очка. Для команд со стилистикой футбола, которую исповедуем мы, очень сложно играть при подобных обстоятельствах: имею в виду, что при времени начала матча в 13:00 поле было не самого лучшего качества.

Конечно, это все усложняет техническую составляющую для футболистов такого атакующего потенциала и того калибра, который есть в нашем распоряжении. Однако, несмотря на сложности, я чрезвычайно доволен, что игроки продемонстрировали характер, сумели добыть очень важные три очка, несмотря на факторы, которые окружали их в этой игре. Мы забили немного поздно, но гол чрезвычайно важный и принес необходимую победу. Доволен как ходом событий на поле, так и результатом.

Одна вещь, которой я сегодня не доволен, – арбитраж. Должен подчеркнуть, потому что мы действительно очень расстроены теми событиями, которые происходили на поле. По моему убеждению, арбитр не назначил два чистых пенальти в нашу пользу в разных эпизодах. Хотел бы просто подчеркнуть эту проблематику и донести, что мы расстроены тем, как судья проявил себя в нескольких эпизодах».

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк), асcист Педро Энрике.
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
