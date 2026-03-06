Тренер рассказал, где Шахтер будет готовиться к матчу ЛК против клуба Лех

Донецкий «Шахтер» проведет в Турции подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха».

Ассистент главного тренера «горняков» Керем Яваш сообщил, что донецкая команда отправится на короткий тренировочный сбор в Стамбул:

«Мы сразу отправляемся в Стамбул, там у нас до среды будут проходить мини-сборы. В среду, 11 марта, поедем в Познань на игру с Лехом. По нашему убеждению, с точки зрения логистических нюансов команда может провести оптимальную подготовку именно там, в Турции. Мы прямо сейчас отправляемся в аэропорт».

Таким образом, после выездного матча 19-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0) горняки сразу покинут Украину. Команда планирует на автобусе добраться до Кишинева, откуда самолетом вылетит в Турцию. Именно там команда Арды Турана проведет подготовку к еврокубковому противостоянию.

В Польшу «Шахтер» намерен прибыть 11 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги конференций против «Леха» состоится 12 марта в Познани. Ответный поединок запланирован на 19 марта, его горняки проведут условно дома, в польском Кракове.