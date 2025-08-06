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06 августа 2025, 06:30 |
917
0

Пафосная проблема Динамо, создается новый Днепр 1918, неудача Свитолиной

Главные новости за 5 августа на Sport.ua

06 августа 2025, 06:30 |
917
0
Пафосная проблема Динамо, создается новый Днепр 1918, неудача Свитолиной
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 августа.

1. Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Киевляне уступили с минимальным счетом

2. Итоги дня Q3 ЛЧ. Неудача Динамо, дерби моста, разгром от Рейнджерс
Вечером 5 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

3. ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»
Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча Q3 ЛЧ с «Пафосом»

4. Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26

5. В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилил состав боливийским полузащитником
Хосе Флорес переехал на сезон в УПЛ

7. Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6, 2:6

8. Как Феррари отдали победу, что помогло Норрису и теневые герои гонки
Гран-при Венгрии. Анализ главных событий 14-го этапа Формулы-1 2025

9. Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана
Юный форвард забил более 1000 голов за 4 сезона с россонери

10. История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
Самые интересные события первого тура УПЛ

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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