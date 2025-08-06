Пафосная проблема Динамо, создается новый Днепр 1918, неудача Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 августа.

1. Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу

Киевляне уступили с минимальным счетом

2. Итоги дня Q3 ЛЧ. Неудача Динамо, дерби моста, разгром от Рейнджерс

Вечером 5 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

3. ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча Q3 ЛЧ с «Пафосом»

4. Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26

5. В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре

Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилил состав боливийским полузащитником

Хосе Флорес переехал на сезон в УПЛ

7. Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале

Украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6, 2:6

8. Как Феррари отдали победу, что помогло Норрису и теневые герои гонки

Гран-при Венгрии. Анализ главных событий 14-го этапа Формулы-1 2025

9. Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана

Юный форвард забил более 1000 голов за 4 сезона с россонери

10. История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат

Самые интересные события первого тура УПЛ