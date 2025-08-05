Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана

Он забил более 1000 голов в футболке «Милана». Ему всего 13, а его уже сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – новый бриллиант знаменитой академии россонери.

Рожденный в Милане в семье с буковинскими корнями, Андреа Костюк стал настоящим феноменом юношеского футбола. За последние 4 сезона нападающий юношеской команды «Милана» U-13 поразил футбольную Италию – более 1000 забитых мячей, включая голы через себя, хет-трик в дерби с «Интером» и золотой мяч в финале за юношеское скудетто.

Игра Андреа – это отличное сочетание техники, скорости и голевого чутья. А еще – любовь к Украине и желание достичь максимума в большом футболе. Юношеская сборная Италии уже готовит вызов, но сам Андреа пока не делает поспешных выводов.

О пути в футболе, поддержке семьи, рекордных голах и мечтах – в эксклюзивном интервью Sport.ua с юным форвардом академии «Милана» Андреа Костюком, которого уже окрестили «новым Шевченко».

– Где вы родились и как пришли в футбол?

– Я родился в Милане 29 мая 2012 года. Мы выбрали футбол, потому что это самый популярный вид спорта в Италии, и здесь очень много спортивных сооружений для занятий футболом.

– В интернете пишут, что ваши родители родом из Буковины. Это правда?

– Да, родом из Черновцов, город Новоселица. Родители переехали в Италию 26 лет назад.

– Кто научил вас играть в футбол: папа, тренер, кто-то другой?

– Я начинал играть в местных клубах, в частности в Ассаго – городе, где мы жили. Мой папа был и остается моим первым тренером в свободное от клубных тренировок время.

– Родители поддерживают вашу футбольную мечту?

– Да, мои первые тифози – это родители и моя старшая сестра.

– Помните ли вы свой первый день в академии «Милана»? Какие были ощущения?

– Впервые я пошел туда с другом из футбольной школы Ассаго на просмотр. Я был еще очень маленьким и не совсем понимал, куда мы попали.

– В итальянской прессе пишут, что вы забили более 850 голов. Это правда?

– Да, за последний год – почти еще 150 голов, а всего за последние четыре года – 1000. Это правда.

– Какой из почти тысячи голов запомнился больше всего?

– Гол с центра поля. И еще один – бисиклета! Удар через себя левой ногой, хотя я правша.

– Вас уже называют «новым Шевченко». Как относитесь к таким сравнениям?

– Это символично – я родом из Украины, а меня зовут Андреа. Отношусь положительно, потому что Андрей Шевченко – это гордость Украины и клуба «Милан», где я играю.

– Вы уже встречались с Андреем Шевченко, есть фото. Расскажите об этой встрече.

– Мы встретили Андрея в Casa Milan в Милане, когда он делал тур по Европе в поддержку Украины в войне против агрессора.

– Поддерживаете связь с Украиной?

– Да, у меня в Украине есть родственники и двоюродные братья.

– В Италии пишут, что вы можете попасть в юношескую сборную Италии. Какие первые мысли?

– Мне было бы очень приятно попасть в сборную Италии.

– Мечтаете играть за сборную Италии или Украины? Почему?

– Мне будет приятно играть за любую из этих двух стран, но делать выбор еще рано. Сначала нужно хотя бы в одну сборную попасть.

– Следите ли вы за матчами сборной Украины? Есть ли любимый игрок?

– Пока нет. Я больше слежу в целом за европейским футболом.

– Кто ваш любимый игрок в нынешнем составе «Милана»? И кто кумир вообще в футболе?

– В составе «Милана» мне больше всего нравится Кристиан Пулишич. Вообще у меня много кумиров, но сейчас больше всего впечатляет Килиан Мбаппе.

– После хет-трика в дерби с «Интером» вас называли героем матча. Что говорили родные и друзья?

– Когда выиграл дерби, все были очень рады за меня – это была самая большая награда на тот момент.

– Что больше всего запомнилось во время завоевания юношеского скудетто?

– Первый гол в финальной части против «Ромы».

– Какая ваша любимая позиция на поле? Где больше всего любите играть?

– Я могу играть нападающим справа, слева, в центре или под нападающим. Больше всего мне нравится играть именно под нападающим.

– Что самое трудное в футболе для вас сейчас?

– Самое трудное – организовать достаточно времени для учебы и тренировок одновременно, потому что обе вещи требуют много времени.

– И как получается совмещать учебу с футболом? Есть ли другие хобби?

– Очень сложно совмещать все. Но мне также нравится падель [игра, похожая на теннис – прим. ред.]

– Что вам больше всего нравится в футболе – тренировки, матчи, голы?

– Мне нравится все, но самое сложное – это тренировки.

– Какой клуб в мире вы бы выбрали для взрослой карьеры, кроме «Милана»?

– На данный момент мне нравится «Милан».

– Что можете сказать по поводу преступной войны рф против Украины?

– Это большая, очень большая трагедия для нашего народа, которую мы не заслужили.

– Какой вы видите свою футбольную мечту на ближайшие 5–10 лет?

– Мечтаний очень много, но реальность очень сложная, и их реализовать непросто.

– Желаем успехов в футбольной карьере!

– Спасибо!