Потеря для Украины? Сборная Италии вызовет юного украинца из Милана

В юношеской сборной Италии планируют просмотреть юного нападающего «Милана» Андрея Костюка, у которого есть украинское происхождение.

Костюк родился в 2012 году, выступает за академию «Милана» в амплуа нападающего. Юный футболист показывает хорошие физические данные и высокую результативность в своем возрасте. Его родители родом из Ивано-Франковской области. Семья давно переехала в Италию.

Итальянская федерация планирует провести просмотр футболистов 2012 года, и Костюк входит в список кандидатов.

Раньше в системе «Милана» был юный украинец Владислав Нагрудный, которого когда-то сравнивали с Шевченко, но сейчас, в 20 лет, он не проявил себя на молодежном уровне.

ФОТО. Андрей Костюк, академия Милана