История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат

Новый сезон УПЛ стартовал в Ковалевке матчем «Колоса» и «Кривбасса». Хозяева одержали минимальную победу, хотя моментов у чужих ворот создали на пару матчей. Чемпион одержал тяжелую выездную победу над «Вересом». Сенсацией завершился поединок между «Кудровкой» и «Александрией»: дебютант УПЛ одержал уверенную победу. Еще один дебютант элитного дивизиона – «Полтава» – уступил «Руху», а «Эпицентр» – «Шахтеру». В центральном поединке тура «Полесье» обыграло «Карпаты».

Промахи тура

Казалось, проще было забить, чем не забить. Но новоявленный форвард «Колоса» Юрий Климчук в игре против «Кривбасса» сумел-таки не попасть в пустые ворота. На пятой минуте поединка Климчук получил мяч перед пустыми воротами. Но в цель не попал. И схватился за голову. Впрочем, тогда почти все игроки ковалевской команды схватились за головы.

UPL.TV

Подобным моментом в начале второго тайма матча «Заря» – ЛНЗ отличился полузащитник черкасской команды Кузык. У него был прекрасный момент, чтобы открыть счет, но он не смог попасть в пустой угол ворот. После матча Денис объяснил свое невезение неудачно поставленной ногой.

Почин тура

Первый гол нового чемпионата записал на свой счет защитник «Колоса» Бурда. Никита отправил мяч в ворота «Кривбасса» ударом головой, откликнувшись на передачу со штрафного Ррапая.

Каркас тура

Защитник «Колоса» Цуриков в игре против «Кривбасса» мог забить гол целого сезона. Но помешала штанга. В начале второй половины встречи Андрей пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового удара. Именно ему и достался мяч. Точнее, Цуриков достал этот мяч в акробатическом ударе – боковыми ножницами. Мяч после его ножниц летел в дальний верхний угол. Но не залетел: помешал каркас ворот.

Автогол тура

Дебютный гол «Полтавы» в элитном дивизионе оказался не в те ворота. На 11-й минуте матча против «Руха» центрбек полтавчан Мисюра после прострела с правого фланга срезал мяч в сетку собственных ворот.

Удаление тура

Отметились игроки «Полтавы» и первым удалением в УПЛ. Для этого Шаповалову понадобилось всего пять минут. Первый «горчичник» Святослав схлопотал на 65 минуте, а на 70-й – заработал второй. Интересно, что на поле он появился за 11 минут до первой желтой карточки.

Прагматизм тура

«Динамо» победило «Верес» благодаря единственному точному удару. В дебюте первой половины встречи отличился Шапаренко, которому ассистировал Ванат. На большее в том поединке чемпион и не претендовал, скорее мучаясь на поле, чем играя. «Верес» в свою очередь активничал, но на забитый мяч не наиграл.

facebook.com/fcdynamoua

Нули тура

Первую сухую ничью нового сезона расписали «Заря» и ЛНЗ. Вроде бы и нельзя соперников упрекнуть в нежелании. Но вот в отсутствии мастерства – упрекнуть можно. Чего стоит один лишь эпический промах Кузыка по пустым воротам. Хотя наставник черкасской команды Виталий Пономарев тот момент назвал «больше несчастьем, чем ошибкой».

Не замешкалась и вторая сухая ничья в дебютном туре. Ее расписали растерявшая в межсезонье многих своих лидеров «Оболонь» и вроде бы как очень амбициозный «Металлист 1925», вернувшийся в элиту после сезона «простоя» в Первой лиге. Не получилось ни у тех, ни у других. Хоть и переиграли во втором тайме целых семь минут.

Сенсация тура

Абсолютный дебютант УПЛ уверенно победил серебряного призера минувшего сезона. Это похоже на сказку, но это быль: в премьерном поединке в элитном дивизионе «Кудровка» переиграла «Александрию». Переиграла по делу. Все четыре мяча в этой встрече забили футболисты из Черниговщины. На счету голкипера «Кудровки» Яшкова – автогол, зато Сторчоус (дважды) и Морозко забивали «правильно» - в ворота соперника. Под занавес поединка у номинальных гостей не выдержали нервы: были удалены сразу два игрока – Ковалец и Кампуш.

Дубль тура

Дебют, о котором можно мечтать. Полузащитник «Кудровки» Сторчоус отметился сразу двумя забитыми мячами в дебютном поединки его команды в УПЛ. Первый свой гол Андрей забил после скидки Думанюка, точно отправив мяч в нижний угол ворот. Во втором голевом эпизоде Сторчоус уверенно реализовал выход один на один с голкипером.

Гол тура

Мастерски исполнил штрафной удар в игре против «Александрии» полузащитник «Кудровки» Морозко. Евгений изящно перебросил мяч через стенку, не оставив никаких шансов голкиперу «горожан» Шевченко.

Слова тура

После непростой победы над «Эпицентром» главный тренер «Шахтера» Арда Туран сравнил свой дебют в УПЛ во главе «горняков» с дебютом в еврокубках: «Это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10».

Зрители тура

Поединок «Эпицентра» против «Шахтера» состоялся в Тернополе, на арене имени Романа Шухевича. И собрал 9850 зрителей. Это новый рекорд УПЛ с начала полномасштабной войны против рашистов. Правда, после матча некоторые болельщики начали выбегать на поле. Видно, в файном городе Тернополе действительно соскучились за футболом.

Матч тура

Во Львове встретились «Карпаты» и «Полесье» - принципиальные соперники по прошлому сезону, в котором они боролись за последнюю путевку в еврокубки. В итоге та путевка досталась житомирянам. И в этот раз «волки» оказались сильнее «львов». А вообще, матч получился зрелищным и резонансным. Два назначенных пенальти в ворота хозяев, и один не назначенный в ворота гостей. Был еще гол в дебюте матча, в ворота «Карпат», отмененный после просмотра ВАР. Было еще много разных интересных моментов. И зрителей на стадионе тоже было немало – почти шесть с половиной тысяч.

Пенальти тура

В матче против «Полесья» в воротах «Карпат» дебютировал в УПЛ 18-летний Домчак. Дебют получился не очень удачным: Назар пропустил два мяча. Однако повод для радости у вчерашнего юниора все равно есть. На последних минутах матча он сумел парировать одиннадцатиметровый удар от Филиппова.

Символическая сборная тура