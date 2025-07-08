Календарь УПЛ, трансфер для Забарного, вылет Киченок из Уимблдона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 июля.

1. Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

Новый чемпионат начнется 1 августа

2А. Источник: будущее Забарного уже определено

Илья должен перейти во французский ПСЖ

2В. Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Украинца хочет подписать «Милан»

3. Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал

Людмила и Эллен Перес в двух сетах проиграли тандему Бабош / Стефани в третьем раунде

4А. Синнер досрочно вышел в четвертьфинал Уимблдона. Димитров вел 2:0 по сетам!

Григор не сумел продолжить поединок в третьей партии четвертого раунда из-за травмы грудной мышцы

4В. На глазах у Федерера: Джокович одолел демона по пути в 1/4 финала Уимблдона

Новак в четырех сетах переиграл Алекса де Минаура в четвертом раунде мейджора в Лондоне

5А. Понятно, за кого болеть. Определены все четвертьфиналистки Уимблдона-2025

Соболенко – Зигемунд, Анисимова – Павлюченкова, Андреева – Бенчич, Свентек – Самсонова

5В. Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин

Синнер – Шелтон, Коболли – Джокович, Фритц – Хачанов, Норри – Алькарас

6. Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами

Команда Бартуловича обыграла Карабах

7. Евроволей-2025. Украинки теряют реальные шансы на место в полуфинале

Наша команда уступила ровесницам из Испании

8. Все ради Дюранта. В НБА состоялся рекордный обмен между семью командами

Двухкратный чемпион НБА будет играть теперь за «Хьюстон»

9. Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу

Скандинавская команда уверенно обыграла сборную Чехии

10. Дебюты, возвращения, амбиции. Главные события первых туров топ-лиг

Лучшие чемпионаты опубликовали свои календари – отмечаем самые интересные события