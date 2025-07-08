Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин

7 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер проигрывал Григору Димитрову 0:2 по сетам и в середине третьей партии болгарин травмировал правую грудную мышцу и снялся с матча.

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Следующим соперником итальянца будет 10-я ракетка мира Бен Шелтон. Американец в своем поединке четвертого раунда выбил Лоренцо Сонего.

Новак Джокович с камбеком после проигранной партии 1:6 одолел Алекса де Минаура. Далее Ноле поборется против Флавио Коболли – итальянец разобрался с Марином Чиличем.

6 июля на Уимблдоне-2025 прошли встречи 1/8 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее прошли Тейлор Фритц, Карен Хачанов, Кэмерон Норри и Карлос Алькарас.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19] – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров

Бен Шелтон [10] – Лоренцо Сонего – 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5

Марин Чилич – Флавио Коболли [22] – 4:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7)

Алекс де Минаур [11] – Новак Джокович [6] – 6:1, 4:6, 4:6, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10]

Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17]

Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2]