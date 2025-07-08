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Уимблдон
08 июля 2025, 05:21 |
277
0

Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин

Синнер – Шелтон, Коболли – Джокович, Фритц – Хачанов, Норри – Алькарас

08 июля 2025, 05:21 |
277
0
Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

7 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер проигрывал Григору Димитрову 0:2 по сетам и в середине третьей партии болгарин травмировал правую грудную мышцу и снялся с матча.

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Следующим соперником итальянца будет 10-я ракетка мира Бен Шелтон. Американец в своем поединке четвертого раунда выбил Лоренцо Сонего.

Новак Джокович с камбеком после проигранной партии 1:6 одолел Алекса де Минаура. Далее Ноле поборется против Флавио Коболли – итальянец разобрался с Марином Чиличем.

6 июля на Уимблдоне-2025 прошли встречи 1/8 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее прошли Тейлор Фритц, Карен Хачанов, Кэмерон Норри и Карлос Алькарас.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19] – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров
Бен Шелтон [10] – Лоренцо Сонего – 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5

Марин Чилич – Флавио Коболли [22] – 4:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7)
Алекс де Минаур [11] – Новак Джокович [6] – 6:1, 4:6, 4:6, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10]
Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17]
Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2]

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Уимблдон-2025 Янник Синнер Григор Димитров Бен Шелтон Лоренцо Сонего Новак Джокович Алекс де Минаур Флавио Коболли Марин Чилич Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Карен Хачанов Кэмерон Норри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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