Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Синнер – Шелтон, Коболли – Джокович, Фритц – Хачанов, Норри – Алькарас
7 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер проигрывал Григору Димитрову 0:2 по сетам и в середине третьей партии болгарин травмировал правую грудную мышцу и снялся с матча.
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Следующим соперником итальянца будет 10-я ракетка мира Бен Шелтон. Американец в своем поединке четвертого раунда выбил Лоренцо Сонего.
Новак Джокович с камбеком после проигранной партии 1:6 одолел Алекса де Минаура. Далее Ноле поборется против Флавио Коболли – итальянец разобрался с Марином Чиличем.
6 июля на Уимблдоне-2025 прошли встречи 1/8 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее прошли Тейлор Фритц, Карен Хачанов, Кэмерон Норри и Карлос Алькарас.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19] – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров
Бен Шелтон [10] – Лоренцо Сонего – 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5
Марин Чилич – Флавио Коболли [22] – 4:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7)
Алекс де Минаур [11] – Новак Джокович [6] – 6:1, 4:6, 4:6, 4:6
Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10]
Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6]
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17]
Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2]
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