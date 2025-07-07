Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

УПЛ определила даты и время начала матчей 1-го тура чемпионата Украины в сезоне 2025/26. Первый матч состоится 1 августа, а соперниками будут Колос и Кривбасс.

Чемпион Динамо стартует 2 августа матчем с Вересом, а Шахтер начнет турнир 3 августа игрой против новичка Эпицентра.

1 ТУР

1 августа (пятница)

Колос – Кривбасс 15:30

Рух – Полтава 18:00

2 августа (суббота)

Верес — Динамо 15:30

Заря - ЛНЗ 18:00

3 августа (воскресенье)

Кудровка – Александрия 13:00

Эпицентр – Шахтер 15:30

Карпаты – Полесье 18:00

4 августа (понедельник)

Металлист 1925 – Оболонь 18:00