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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 16:59 | Обновлено 07 июля 2025, 17:08
585
0

Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

Новый чемпионат начнется 1 августа

07 июля 2025, 16:59 | Обновлено 07 июля 2025, 17:08
585
0
Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев

УПЛ определила даты и время начала матчей 1-го тура чемпионата Украины в сезоне 2025/26. Первый матч состоится 1 августа, а соперниками будут Колос и Кривбасс.

Чемпион Динамо стартует 2 августа матчем с Вересом, а Шахтер начнет турнир 3 августа игрой против новичка Эпицентра.

1 ТУР

1 августа (пятница)

Колос – Кривбасс 15:30

Рух – Полтава 18:00

2 августа (суббота)

Верес — Динамо 15:30

Заря - ЛНЗ 18:00

3 августа (воскресенье)

Кудровка – Александрия 13:00

Эпицентр – Шахтер 15:30

Карпаты – Полесье 18:00

4 августа (понедельник)

Металлист 1925 – Оболонь 18:00

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Полесье – ДАК 1904 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Верес – Колос – 3:2. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Кудровка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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