Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
Новый чемпионат начнется 1 августа
УПЛ определила даты и время начала матчей 1-го тура чемпионата Украины в сезоне 2025/26. Первый матч состоится 1 августа, а соперниками будут Колос и Кривбасс.
Чемпион Динамо стартует 2 августа матчем с Вересом, а Шахтер начнет турнир 3 августа игрой против новичка Эпицентра.
1 ТУР
1 августа (пятница)
Колос – Кривбасс 15:30
Рух – Полтава 18:00
2 августа (суббота)
Верес — Динамо 15:30
Заря - ЛНЗ 18:00
3 августа (воскресенье)
Кудровка – Александрия 13:00
Эпицентр – Шахтер 15:30
Карпаты – Полесье 18:00
4 августа (понедельник)
Металлист 1925 – Оболонь 18:00
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