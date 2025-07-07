Дебюты, возвращения, амбиции. Главные события первых туров топ-лиг

Остановитесь. Не пишите гневных комментариев сразу – подождите хотя бы до конца этого абзаца. Я осознаю, что до первого тура топ-лиг еще очень много времени, поэтому что-то прогнозировать сейчас – почти бесполезно. Но уже сейчас можно поговорить о будущих интригах. За месяц «Ман Юнайтед», возможно, приобретет еще 10 новых футболистов, 5 из которых – очевидные топы, но его дуэль с «Арсеналом» в первом туре АПЛ выглядит интересной уже сейчас. Поможет ли команде Кунья? Сделает ли полноценная подготовка перед сезоном «МЮ» сильным? Готов ли Аморим ментально тренировать один из главных клубов мира? Все эти вопросы можно задать уже сейчас, они не потеряют в актуальности через месяц-полтора. Тем более ожидание хорошего – приятное. Вот знаем мы уже сегодня, что в первом туре будет матч «Арсенала» и «МЮ», и будем ждать, ждать, ждать – и он будет ощущаться огромным событием, когда судья даст стартовый свисток. И смотреть будет интереснее, опыт просмотра будет ощущаться ценным.

Данный текст – об интригах первого тура топ-чемпионатов. Это не подготовка или ранний разогрев – попытка осмыслить, что нас ждет на старте нового сезона и ради чего нам стоит следить за командами до его старта. Да и, на самом деле, уже немного начал скучать по топ-лигам: они не с нами уже как месяц. КЧМ – не то, поэтому можно и нужно поговорить о чем-то, что вызывает положительные эмоции.

Бундеслига: ремейк триллера и экзамен для Вернера

«Лейпциг» вот прямо сразу отправляется в Мюнхен. Ну и что сказать? Жаль Оли Вернера – нового тренера команды. Он получил руины в наследство после Розе. «Лейпциг» не играл в топ-футбол весь предыдущий сезон, на что как бы намекает первый за десятилетие финиш вне еврокубковой зоны. Хуже уже некуда. Хотя… Есть: у РБ еще и тренеров на замену Розе не осталось. Остальные внутри системы – слабее или не имеют достаточного опыта, чтобы руководить главным клубом концерна. Поэтому выбрали Оли, которого раньше «обижали» в «Вердере» (20 миллионов на трансферы за 3 года). Талантливый и перспективный тренер – да, но без опыта работы в системе РБ и крупных командах вообще. Кот в мешке. Чтобы ему не жилось легко, «Лейпциг» точно продаст кого-то из своего звездного трио атаки: Опенда, Шешко или Симонса. Возможно, сразу двух или трех. И такому РБ придется отправляться в Мюнхен. Можно сразу получить разгром и порцию негатива. И как после этого отходить?

В первом туре Бундеслиги есть еще немало меньших интриг. Например, насколько готов «Гамбург» соревноваться на уровне высшего немецкого дивизиона после нескольких лет жизни в Б2? Или как дебютирует тен Хаг с «Байером» после позорного увольнения из «Ман Юнайтед»? Но я хочу указать на экзотическую вывеску – матч «Униона» и «Штутгарта». Потому что именно эти команды подарили нам самый зрелищный первый тайм во всех топ-лигах в предыдущем сезоне – 4:4 за 45 минут игры. Потом не забивали, но и 8 мячей на двоих – более чем достаточно. Кстати, в первом круге также веселый поединок провели – 3:2. Если не произойдет чего-то безумно сенсационного, в новый сезон оба коллектива войдут с теми же тренерами, при которых состоялась та, пожалуй, уже легендарная перестрелка. «Штутгарт» на рынке пока оформил один весомый трансфер – атакующего защитника. Ну то есть ему мало опций впереди, хочет все 5:5 до перерыва получить. Пока нет причин, почему «Унион» и «Штутгарт» должны сыграть свой матч нерезультативно. Эффектное начало сезона в Б1 намечается.

Серия А: проверка навесбола и кошмар для Гасперини

В первом туре Серии А «Интер» встретится с «Торино», и этот матч – важный для понимания того, каким будет миланский коллектив в сезоне. На клубном ЧМ он выполнял в среднем больше кроссов, чем любой другой клуб из Европы. Есть соблазн сказать: все ясно, команда просто будет играть в навесбол. А я спрошу у вас: разве это плохо? Навесы могут быть разными. Одни – из глубины в пустую штрафную площадь, другие – подготовленные, когда навешивает конкретный человек с конкретной позиции в конкретную точку. В «Ливерпуле» Клоппа Жота после кроссов забивал стабильно, а он 1.78 ростом. Потому что подачи готовились. Если «Интер» будет играть именно так – круто. Но пока конкретики нет, есть только навесбол. А «Торино» – это уже много лет как «прокачанный» автобус. Много выносов, мало владения... Вот здесь-то мы и узнаем, каков «Интер» Киву: такой, который вешает из-за беспомощности, или способный готовить изысканные подачи?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини (в центре)

Состав Гасперини – ужасный. Не вообще, но для него – точно. Довбик, Дибала, почти весь набор футболистов атаки – не атлеты, не монстры прессинга. Но у Гасперини другие не играют. Вы должны помнить, как Малиновский регулярно оказывался вне основного состава просто из-за неготовности бегать за соперниками 90 минут. Дибала такого делать не будет. И Довбик. И Эль-Шаарави. Возможно, потянут такой футбол молодые, но там нет уже готовых футболистов. Даже Суле не является тем, кто понесет на своих плечах всю атаку команды ради выхода в ЛЧ. «Рома» точно выйдет на рынок и приобретет для Гасперини нужных исполнителей, но не сможет собрать для него новый состав за одно лето. Поэтому в первому туре 100% выйдут в том числе те, кто не понимают требований наставника. А там – «Болонья» с Итальяно. Та, которая только что выиграла Кубок Италии и которая играет, возможно, в самый привлекательный в стране футбол. Это вызов для Гасперини. Вероятно, еще и первое сокрушительное поражение.

Ла Лига: возвращение домой и тяжелый старт для Хаби

Касорла вернул «Овьедо» в Ла Лигу – это вы уже знаете. Более 2-х десятилетий команда пыталась квалифицироваться в соревнование лучших клубов дивизиона, но у нее не получалось. Там и банкротство, и смена владельцев, и вообще весь комплект неудач. Но клуб снова в ЛЛ. Контракт Санти заканчивается летом, но, во-первых, было бы логично продлить его еще на год, чтобы тот насладился моментом и еще сыграл в Примере, а во-вторых, ну как вообще может «Овьедо» оставить легенду без не менее легендарного возвращения? В первом туре команда едет на арену «Вильярреала», в составе которого Санти отыграл в сумме 8 лет. Вы уже представляете момент его выхода на поле, когда трибуны скандируют его имя? А аплодисменты после каждого его касания мяча? А его отказ от празднования, если он забьет? Это может быть очень красиво. Должно быть. Надо только, чтобы Санти продлил контракт. Тогда событием тура станет его возвращение на «Эстадио де ла Серамику».

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Под прожекторами также в первом туре будет Алонсо. Во-первых, это будет его дебютный поединок в Ла Лиге. Во-вторых, соперник – крепкая «Осасуна». В предыдущем сезоне она по разу отобрала очки у каждой из команд испанской топ-4. То есть легко не будет. Алонсо неплохо стартовал с «Реалом» на клубном ЧМ, но вы сами понимаете, что Ла Лига – это совсем другое. В Примере никто не будет предлагать тебе футбол атака на атаку, здесь каждый второй – в той или иной степени автобус. Придется искать ключи к массированной обороне. Хаби почти не сталкивался с этой проблемой в Бундеслиге, поэтому реалии Ла Лиги могут стать для него откровением. Здесь мы все вспомним, что «Реал» весь предыдущий сезон не имел структуры позиционной атаки. Поэтому интрига первого тура для команды: а успеет ли Хаби за лето дать команде что-то такое, чтобы она не выглядела беспомощной против организованных в игре без мяча команд? Все отметят работу Алонсо только в случае победы благодаря какому-то интересному приему. Забитого Мбаппе ударом с 30-и метров будет недостаточно.

Лига 1: офсайдный хаос и амбициозный проект

Вы должны помнить, что в предыдущем сезоне «Барселона» стала самой успешной командой Европы по умению ловить соперника в офсайдную ловушку. Ей удавалось выполнить этот прием в среднем почти по 5 раз за матч – лучший показатель в топ-чемпионатах. Но в Лиге 2 был коллектив, который перебил за 5-ку – это «Дюнкерк», который не смог квалифицироваться в Л1, хотя и дополз до раунда плей-офф. Так вот, его тренер – Луиш Каштру. Нет, не тот, который тренировал «Шахтер» относительно недавно. Однако да, им также интересовался «Шахтер» недавно – тот не захотел ехать работать в Украину. Решил не делать резких движений – поэтому пошел на повышение в Лигу 1, возглавил «Нант». Первый для него матч в новом чемпионате – против «ПСЖ». Причин радоваться нет вообще. Но это для тренера, для нас – есть. Потому что это будет очень и очень крутой аттракцион. «Нант» попытается сыграть в офсайдную ловушку против лучшего клуба Европы, в котором каждый рывок в атаке – выверенный. Удастся – будет эффектный успех, нет – поражение 0:5, 0:6 или 0:7. Пока нет расписания тура, но если поединок вынесут на поздний слот – можно смотреть без риска пропустить топ-матчи и кайфовать.

Спортивный директор «Ренна» – тот, кто пригласил в «Милан» Пиоли. Кстати, как только он уехал из Италии, все сразу развалилось. То есть человек свое дело знает. Во-первых, умеет выбирать наставников, причем часто вариант – неочевидный. Например, в середине предыдущего неудачного сезона «Ренн» с его подачи назначил новым тренером того, кто до этого рулил только в 3-й по престижности лиге Франции. С ним команда выиграла 8 из 15 матчей в чемпионате, до него – только 5 раз из 19. Это уже сработало. Во-вторых, уже зимой пришли качественные новички, типа Руо (обменял ЛЧ со «Штутгартом» на борьбу за выживание в Л1) и Фофана (отказался от денег в СА ради этого проекта). В клубе действительно верят в возрождение, а спортивный директор отрабатывает свой хлеб. Летом точно будут еще обновления. А представить их «Ренн» сможет уже в первом туре на фоне «Марселя». Если команда хочет играть в еврокубках, то должна доказать, что может соревноваться на равных с участником этих еврокубков. В первом же туре узнаем, на что нацелен в сезоне амбициозный «Ренн».

АПЛ: старая и новая классика

Самое сладкое – уже упомянутый матч «Ман Юнайтед» и «Арсенала». Оба коллектива будут заявлять о своих амбициях. Но разница все же есть. От «МЮ» будут ждать не результата – а игры в футбол. Более полугода провел Аморим в клубе, но в финале ЛЕ, в решающий момент сезона, «дьяволы» не предложили «Тоттенхэму» вообще ничего. Есть вопросы к тренеру. Его несколько оправдывает тот факт, что он подхватил уже разваленную команду посреди розыгрыша, но и этого было бы недостаточно, если бы не его успешный опыт в «Спортинге». Если бы не победы в Португалии, Аморима уволили бы в мае. Но ему дают время. Он не может гарантировать результат сразу (команда с 15-й строчки АПЛ не будет всех разрывать сходу), но попытки играть в футбол – должен. Будет ли «МЮ» выглядеть хорошо в первом туре? А вот от «Арсенала» игры в футбол уже никто не ожидает, потому что тот уже 3 года подряд доказывает: он это умеет. Но не побеждает. Все ждут от «канониров» выигрыша трофея. В матче с «дьяволами» команда будет доказывать, что готова спокойно побеждать слабейших.

В последнем туре предыдущего сезона АПЛ произошел скандал: «Астон Вилла» не квалифицировалась в ЛЧ из-за ошибочного решения судьи. Она в матче с «МЮ» забила, но рефери дал свисток еще до того, как мяч оказался в сетке. Значит, даже VAR смотреть бесполезно: судья остановил игру, эпизод завершен. После этого коллектив из Бирмингема пропустил дважды – и не квалифицировался в ЛЧ. Отстал от топ-5 только из-за разницы голов. Кто не пустил его в турнир лучших? «Ньюкасл», с которым «Вилла» и сыграет в первом туре. Так что у нее будет возможность доказать, что она больше заслуживала квалификации в ЛЧ. Да и вообще, «Ньюкасл» и «Астон Вилла» – уже топ-клубы АПЛ. А кто сильнее? Только «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Арсенал», «Челси» – на том же уровне, «МЮ» и «Тоттенхэм» только догоняют. Это уже топ-матч, новая английская классика, если хотите. Первый тур определит, кто лучший здесь и сейчас – а кому нужно наверстывать. Именно это главный поединок уик-энда в Англии, именно здесь «матч на 3 исхода» и равная борьба. Уже не могу дождаться.