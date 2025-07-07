Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Людмила и Эллен Перес в двух сетах проиграли тандему Бабош / Стефани в третьем раунде
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В третьем раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Уимблдон-2025. Пары, 1/8 финала
Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [10] – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – 7:5, 6:4
Это была вторая встреча дуэтов. До старта Уимблдона Киченок и Перес переиграли Бабош и Стефани в полуфинале соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Людмила и Эллен провели второй совместный турнир. На травяном мейджоре они успели переиграть пары Сюй Ифань / Ян Чжаосюань и Магда Линетт / Бернарда Пера.
Следующими соперницами Бабош и Стефани будут первые сеяные Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд.
Киченок была последней украинской теннисисткой, которая все еще продолжала играть на британском слэме. Из представителей Украины в Лондоне выступления продолжит 16-летний Никита Белозерцев, который днем ранее пробился во второй раунд юниорского турнира.
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