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Уимблдон
07 июля 2025, 16:32 | Обновлено 07 июля 2025, 16:35
459
2

Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал

Людмила и Эллен Перес в двух сетах проиграли тандему Бабош / Стефани в третьем раунде

07 июля 2025, 16:32 | Обновлено 07 июля 2025, 16:35
459
2
Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В третьем раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Уимблдон-2025. Пары, 1/8 финала

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [10] – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – 7:5, 6:4

Это была вторая встреча дуэтов. До старта Уимблдона Киченок и Перес переиграли Бабош и Стефани в полуфинале соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Людмила и Эллен провели второй совместный турнир. На травяном мейджоре они успели переиграть пары Сюй Ифань / Ян Чжаосюань и Магда Линетт / Бернарда Пера.

Следующими соперницами Бабош и Стефани будут первые сеяные Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд.

Киченок была последней украинской теннисисткой, которая все еще продолжала играть на британском слэме. Из представителей Украины в Лондоне выступления продолжит 16-летний Никита Белозерцев, который днем ранее пробился во второй раунд юниорского турнира.

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Людмила Киченок Эллен Перес Тимеа Бабош Луиза Стефани Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Pat_riot
Хто не бачив Александрова - Бенчич - втратив трохи естетичної насолоди. І гра була цікава і подивитися як корчило в останніх геймах безпрапорну.
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0
Alehandro
По рахунку не скажеш, але, насправді, без шансів. Суперниці були на голову вище. Люда ще шось намагалась демонструвати, Оленка ж сьогодні взагалі ніяка - в основному, портачила...
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0
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