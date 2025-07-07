Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Итальянский «Милан» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, этот трансфер на данный момент является очень вероятным.

На переход 27-летнего футболиста очень рассчитывает каталонская «Жирона», ведь при продаже своего форварда в «Рому» клуб Ла Лиги прописал в соглашении значительный процент от будущей перепродажи украинца.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может потерять место в составе «Ромы».