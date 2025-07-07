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  4. Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Италия
07 июля 2025, 11:20 | Обновлено 07 июля 2025, 11:42
4485
6

Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Украинца хочет подписать «Милан»

07 июля 2025, 11:20 | Обновлено 07 июля 2025, 11:42
4485
6
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский «Милан» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, этот трансфер на данный момент является очень вероятным.

На переход 27-летнего футболиста очень рассчитывает каталонская «Жирона», ведь при продаже своего форварда в «Рому» клуб Ла Лиги прописал в соглашении значительный процент от будущей перепродажи украинца.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может потерять место в составе «Ромы».

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Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Милан
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 6
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Burevestnik
за неофіційними даними із непровірених джерел
Довбик таки ніби то продається в Мілан за 38,73 лям
і зарплата становитиме майже 2,565 лям в квартал.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
putin khuylo stop the war
да вы уже задолбали свою Санта-Барбару крутить на сайте
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+2
Sit Simurg
Ці "сенсаційні" повідомлення  - по 2-3 за день ..
Майте вже якусь міру ..)
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+1
Ddd196
Як це все остоп..до.Довбик Судаков Забарный потртичф на день клуби міняють 
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+1
kadaad .
Летять вутки!!!!
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0
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