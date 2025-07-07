Источник: будущее Забарного уже определено

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный все ближе к переходу во французский «ПСЖ», сообщает Twitter-паблик PSGInside_Actu.

По информации источника, в переговорах между двумя клубами по трансферу 22-летнего игрока наблюдается прогресс. Сторонам нужно набраться терпения. Отмечается, что в ближайшее время переход должен быть официально закрыт.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился 1 результативной передачей. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Сообщалось, что «ПСЖ», похоже, изменил планы относительно Забарного.