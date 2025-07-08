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  4. Понятно, за кого болеть. Определены все четвертьфиналистки Уимблдона-2025
Уимблдон
08 июля 2025, 05:05 |
329
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Понятно, за кого болеть. Определены все четвертьфиналистки Уимблдона-2025

Соболенко – Зигемунд, Анисимова – Павлюченкова, Андреева – Бенчич, Свентек – Самсонова

08 июля 2025, 05:05 |
329
0
Понятно, за кого болеть. Определены все четвертьфиналистки Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

7 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части женской сетки одиночного разряда.

Четвертая ракетка мира Ига Свентек уверенно переиграла Клару Таусон. Следующей соперницей польской теннисистки будет 19-я сеяная Людмила Самсонова – «нейтралка» в своем поединке четвертого раунда одолела Джессику Бузас Манейро.

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Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич выбила россиянку Екатерину Александрову. Далее швейцарка встретится с еще одной представительницей болот – Миррой Андреевой. Андреева выиграла у Эммы Наварро.

6 июля на Уимблдоне-2025 прошли встречи четвертого круга в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко, Лаура Зигемунд, Аманда Анисимова и Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Эмма Наварро [10] – 6:2, 6:3
Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич – 6:7 (4:7), 4:6

Ига Свентек [8] – Клара Таусон [23] – 6:4, 6:1
Людмила Самсонова [19] – Джессика Бузас Манейро – 7:5, 7:5

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд
Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич
Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19]

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Уимблдон-2025 Мирра Андреева Эмма Наварро Екатерина Александрова Белинда Бенчич Ига Свёнтек Клара Таусон Людмила Самсонова Джессика Бузас Манейро Арина Соболенко Лаура Зигемунд Анастасия Павлюченкова Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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