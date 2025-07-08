Понятно, за кого болеть. Определены все четвертьфиналистки Уимблдона-2025
Соболенко – Зигемунд, Анисимова – Павлюченкова, Андреева – Бенчич, Свентек – Самсонова
7 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части женской сетки одиночного разряда.
Четвертая ракетка мира Ига Свентек уверенно переиграла Клару Таусон. Следующей соперницей польской теннисистки будет 19-я сеяная Людмила Самсонова – «нейтралка» в своем поединке четвертого раунда одолела Джессику Бузас Манейро.
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Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич выбила россиянку Екатерину Александрову. Далее швейцарка встретится с еще одной представительницей болот – Миррой Андреевой. Андреева выиграла у Эммы Наварро.
6 июля на Уимблдоне-2025 прошли встречи четвертого круга в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко, Лаура Зигемунд, Аманда Анисимова и Анастасия Павлюченкова.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [7] – Эмма Наварро [10] – 6:2, 6:3
Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич – 6:7 (4:7), 4:6
Ига Свентек [8] – Клара Таусон [23] – 6:4, 6:1
Людмила Самсонова [19] – Джессика Бузас Манейро – 7:5, 7:5
Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд
Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [7] –
Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19]
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