Неудача сборной на Евро U-21, Де Брюйне в Наполи, составы УПЛ и Первой лиги

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 июня.

1А. Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро

Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения

1В. Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет

Украина уступила Дании, а Нидерланды спасли игру против Финляндии

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма

Датский тренер возглавил лондонский гранд

2В. ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи

Бельгийский полузащитник 10 лет выступал в «Манчестер Сити»

3А. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона

4 клуба получили аттестаты, сезон начнется 2 августа

3В. Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26

В новом сезоне в Первой лиге Украины будут играть 16 команд

4. ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии

Сане получил контракт на три года

5. ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Михал Пробеж покинул свой пост

6. Определены все участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Лондоне

Четвертьфиналы: Чжэн – Радукану, Наварро – Анисимова, Мария – Рыбакина, Шнайдер – Киз

7. Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть

Нападающий готов играть за сборную Украины

8А. Индиана вышла вперед в финальной серии против Оклахомы-Сити

Борьба за чемпионство набирает обороты

8В. Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 уступила Хорватии.

Завтра команда попытается реабилитироваться за поражение

9. Такие разные северяне. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

Третья часть представления неевропейских клубов-участников клубного чемпионата мира 2025

10. Анастасия Стрельбицкая: «Моя цель – сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»

Украинская волейболистка пообщалась с журналистом