Неудача сборной на Евро U-21, Де Брюйне в Наполи, составы УПЛ и Первой лиги
Главные новости за 12 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 июня.
1А. Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения
1В. Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Украина уступила Дании, а Нидерланды спасли игру против Финляндии
2А. ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма
Датский тренер возглавил лондонский гранд
2В. ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Бельгийский полузащитник 10 лет выступал в «Манчестер Сити»
3А. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
4 клуба получили аттестаты, сезон начнется 2 августа
3В. Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
В новом сезоне в Первой лиге Украины будут играть 16 команд
4. ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии
Сане получил контракт на три года
5. ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Михал Пробеж покинул свой пост
6. Определены все участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Лондоне
Четвертьфиналы: Чжэн – Радукану, Наварро – Анисимова, Мария – Рыбакина, Шнайдер – Киз
7. Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Нападающий готов играть за сборную Украины
8А. Индиана вышла вперед в финальной серии против Оклахомы-Сити
Борьба за чемпионство набирает обороты
8В. Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 уступила Хорватии.
Завтра команда попытается реабилитироваться за поражение
9. Такие разные северяне. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть
Третья часть представления неевропейских клубов-участников клубного чемпионата мира 2025
10. Анастасия Стрельбицкая: «Моя цель – сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»
Украинская волейболистка пообщалась с журналистом
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