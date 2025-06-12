ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Польский футбольный союз объявил об уходе главного тренера национальной сборной Польши Михала Пробежа.

Уже экс-наставник «орлов» объяснил свое решение:

«Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой роли было осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог на вас рассчитывать. Спасибо за доверие президенту и совету Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми имел удовольствие встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулаки, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами в радости и в беде. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была ощутима».