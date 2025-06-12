ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Михал Пробеж покинул свой пост
Польский футбольный союз объявил об уходе главного тренера национальной сборной Польши Михала Пробежа.
Уже экс-наставник «орлов» объяснил свое решение:
«Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой роли было осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.
Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог на вас рассчитывать. Спасибо за доверие президенту и совету Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми имел удовольствие встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулаки, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами в радости и в беде. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была ощутима».
Интересно, что менее недели назад звездный польский форвард Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за сборную, пока ее тренирует Михал Пробеж. Конфликт произошел из-за того, что тренер забрал у игрока капитанскую повязку и отказался говорить в СМИ, что Роберт отказался от нее сам.
Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza— PZPN (@pzpn_pl) June 12, 2025
– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/wbP7BDwbjD
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