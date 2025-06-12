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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Чемпионат мира
12 июня 2025, 10:51 | Обновлено 12 июня 2025, 10:54
1184
4

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Михал Пробеж покинул свой пост

12 июня 2025, 10:51 | Обновлено 12 июня 2025, 10:54
1184
4
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

Польский футбольный союз объявил об уходе главного тренера национальной сборной Польши Михала Пробежа.

Уже экс-наставник «орлов» объяснил свое решение:

«Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой роли было осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог на вас рассчитывать. Спасибо за доверие президенту и совету Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми имел удовольствие встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулаки, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами в радости и в беде. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была ощутима».

Интересно, что менее недели назад звездный польский форвард Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за сборную, пока ее тренирует Михал Пробеж. Конфликт произошел из-за того, что тренер забрал у игрока капитанскую повязку и отказался говорить в СМИ, что Роберт отказался от нее сам.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Михал Пробеж отставка
Дмитрий Вус Источник: Польский футбольный союз
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Комментарии 4
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easterly
Це той тренєрішко, що казав, що всі в роздягальні раділи, що не буде Левандовського. А по справі - все навпаки). Ну хоч хватило розуму вчасно сдриснути
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+1
Spaceman
Там Шевченко хотів..
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0
😸
Сергій Р. бери приклад з поляка, 2:0 від Фінляндії і все, зібрав валізу і пішов
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0
Limb.Yuri
Не Ребров ...
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0
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