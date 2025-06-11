Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть

Нападающий «Байера» Артем Степанов принял решение, за какую сборную будет играть.

Украинский нападающий уладил конфликт с тренерским штабом сборной Украины U-20. Ранее Артем дважды отказывался ехать в лагерь «сине-желтых».

Журналист Виктор Вацко утверждает, что недавно состоялся разговор между руководством УАФ, отцом футболиста Романом и тренером сборной Украины U-20 Владимиром Езерским. Стороны нашли взаимопонимание – конфликт был исчерпан. Степанов будет выступать за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.