Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Нападающий готов играть за сборную Украины
Нападающий «Байера» Артем Степанов принял решение, за какую сборную будет играть.
Украинский нападающий уладил конфликт с тренерским штабом сборной Украины U-20. Ранее Артем дважды отказывался ехать в лагерь «сине-желтых».
Журналист Виктор Вацко утверждает, что недавно состоялся разговор между руководством УАФ, отцом футболиста Романом и тренером сборной Украины U-20 Владимиром Езерским. Стороны нашли взаимопонимание – конфликт был исчерпан. Степанов будет выступать за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.
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Артем "Щеня" Степанов, як би там далі все не склалося, буде назавжди в мене особисто викликати огиду. Можеш йти в дупу, недо-німець із ЧСВ який плює і диктує умови своїй країні яка стікає кров'ю у війні.