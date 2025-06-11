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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 22:50 | Обновлено 11 июня 2025, 23:01
2013
2

Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть

Нападающий готов играть за сборную Украины

11 июня 2025, 22:50 | Обновлено 11 июня 2025, 23:01
2013
2
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Нападающий «Байера» Артем Степанов принял решение, за какую сборную будет играть.

Украинский нападающий уладил конфликт с тренерским штабом сборной Украины U-20. Ранее Артем дважды отказывался ехать в лагерь «сине-желтых».

Журналист Виктор Вацко утверждает, что недавно состоялся разговор между руководством УАФ, отцом футболиста Романом и тренером сборной Украины U-20 Владимиром Езерским. Стороны нашли взаимопонимание – конфликт был исчерпан. Степанов будет выступать за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.

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товарищеские матчи Виктор Вацко сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов Владимир Езерский
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Андрій Заліщук
Красава!
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+2
Перший Серед Рівних
Чесно кажучи я не хочу бачити це зарозуміле щеня в збірній України.
Артем "Щеня" Степанов, як би там далі все не склалося, буде назавжди в мене особисто викликати огиду. Можеш йти в дупу, недо-німець із ЧСВ який плює і диктує умови своїй країні яка стікає кров'ю у війні.
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-3
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