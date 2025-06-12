Определены все участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Лондоне

12 июня завершились все матчи 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Лондоне и были определены все четвертьфинальные пары.

Первая сеяная и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень обыграла Маккартни Кесслер во втором круге и далее поборется против британки Эммы Радукану, которая на своем пути уже прошла Кристину Букшу и Ребекку Шрамкову.

Вторая ракетка турнира Мэдисон Киз в своей стартовой игре одолела Анастасию Захарову. За выход в полуфинал американка встретится с Дианой Шнайдер. «Нейтралка» в Британии выиграла у Магдалены Френх и Кэти Бултер.

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Эмма Наварро, которая посеяна под третьим номером, в 1/8 финала разобралась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майи. Следующей соперницей американки будет ее соотечественница Аманда Анисимова. Аманда в Лондоне выбила двух британок: Джоди Баррейдж и Сонай Картал.

Квалифаерка Татьяна Мария в столице Великобритании выиграла четыре матча подряд. 37-летняя немка, которая любит играть на траве, уже прошла Чан Хао-Чин, Арину Родионову, Лейлу Фернандес и Каролину Мухову. За выход в следующий раунд она поборется с 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Казахстанка во втором круге справилась с Хезер Уотсон.

Все четыре четвертьфинальных поединка в Лондоне пройдут в пятницу, 13 июня.

WTA 500 Лондон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Чжэн Циньвень [1] – Эмма Радукану

Эмма Наварро [3] – Аманда Анисимова [8]

Нижняя часть сетки

Татьяна Мария [Q] – Елена Рыбакина [4]

Диана Шнайдер [5] – Мэдисон Киз [2]