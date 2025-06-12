ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии

Турецкий клуб Галатасарай объявил о подписании контракта с вингером Баварии Лероем Сане, который покинул мюнхенскую команду на правах свободного агента.

Немецкий игрок получил контракт на три года. При этом у Сане есть разрешение от новой команды сыграть за Баварию на Клубном чемпионате мира.

29-летний Сане в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Лерой выступал за Баварию с 2020 года. В течение карьеры в Мюнхене завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.