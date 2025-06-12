ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии
Сане получил контракт на три года
Турецкий клуб Галатасарай объявил о подписании контракта с вингером Баварии Лероем Сане, который покинул мюнхенскую команду на правах свободного агента.
Немецкий игрок получил контракт на три года. При этом у Сане есть разрешение от новой команды сыграть за Баварию на Клубном чемпионате мира.
29-летний Сане в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
Лерой выступал за Баварию с 2020 года. В течение карьеры в Мюнхене завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.
🔟 numara. 🤩 pic.twitter.com/QDD49B1HKn— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 12, 2025
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