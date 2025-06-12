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Турция
12 июня 2025, 19:59 | Обновлено 12 июня 2025, 20:29
1154
3

ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии

Сане получил контракт на три года

12 июня 2025, 19:59 | Обновлено 12 июня 2025, 20:29
1154
3
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал вингера Баварии и сборной Германии
ФК Галатасарай

Турецкий клуб Галатасарай объявил о подписании контракта с вингером Баварии Лероем Сане, который покинул мюнхенскую команду на правах свободного агента.

Немецкий игрок получил контракт на три года. При этом у Сане есть разрешение от новой команды сыграть за Баварию на Клубном чемпионате мира.

29-летний Сане в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Лерой выступал за Баварию с 2020 года. В течение карьеры в Мюнхене завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА.

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Лерой Сане Галатасарай Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: ФК Галатасарай
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Комментарии 3
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Prokop_Andriy
максимально неочікуваний трансфер насправді, Сане ще спокійно міг феєрити в топ-5 лігах Європи
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+1
Brian
Крутой футболист. Помню его ещё за Мансити, одним из лучших в той команде был. Очень странный выбор. Мог бы любому ТОП клубу пользу принести. Видимо турки очень солидный личный контракт предложили.
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0
Gargantua81
сколько же ему там положили?
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0
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