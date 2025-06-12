ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона

В четверг состоялись сборы клубов УПЛ, которые утвердили состав участников на сезон 2025/26 и назвали дату старта нового чемпионата.

Было принято решение относительно состава Участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы «Ворскла» (Полтава), «Левый Берег» (Киев), «Ингулец» (Петрово) и «Черноморец» (Одесса), пополнили ряды элитного дивизиона «Эпицентр» (Каменец-Подольский), «Полтава», «Металлист 1925» (Харьков) и «Кудровка».

Согласно плану-календеру Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2025/26 базовая дата 1-го тура нового Чемпионата УПЛ – 2 августа.

Для наших представителей в еврокубках сезон 2025/26 начнется раньше: 10 июля первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы проведет «Шахтер», в третьей декаде июля состоятся игры второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов («Динамо») и Лиги Конференций («Александрия» и «Александрия»). Жеребьевка этих стадий запланирована на 17-18 июня.

Представители клубов УПЛ ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне 2024/25 и финансовый план УПЛ на сезон 2025/26.

Представители клубов также утвердили проект Регламента соревнований на сезон 2025/26.