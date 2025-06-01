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01 июня 2025, 10:35 |
402
0

ПСЖ – победитель Лиги чемпионов, отставка Вернидуба, чистка Кривбасса

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

01 июня 2025, 10:35 |
402
0
ПСЖ – победитель Лиги чемпионов, отставка Вернидуба, чистка Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботу, 1 июня.

1А. Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Парижане впервые выиграли Лигу чемпионов

1В. ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

1С. Кто получил 9.7? Стал известен лучший игрок финала ЛЧ
Дезире Дуэ получил высшую оценку в матче ПСЖ с «Интером»

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба
«Кривбасс» официально объявил об уходе главного тренера

2В. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Баенко перечислил футболистов

3. Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
«Шахтер» прекратил борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов, но стал богаче на 41,3 млн евро

4. Удачный старт. Женская сборная Украины разобралась с Испанией
Наша команда одержала первую победу в Золотой Евролиге

5А. Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
31 мая на французском мейджоре состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки

5В. Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Синнер, Алькарас, Зверев и Джокович продолжают выступления на французском мейджоре

6. ОФИЦИАЛЬНО. Команда Ф1 потеряла пилота перед стартом Гран-при Испании
Ленс Стролл пропустити етап через травму

7. Чепурный взял бронзовую медаль ЧЕ-2025 в опорном прыжке
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в немецком Лейпциге

8. Стали известны итоги встречи Кучера с руководством Черноморца
Отпуск у одесского «Черноморца» еще чуть больше двух недель

9. В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
Михаил все-таки получит медаль победителя ЛК

10. 7 звезд мирового футбола, никогда не игравших в финале Лиги чемпионов
Мало быть талантливым, нужно еще и иметь удачу, чтобы оказаться в нужной команде

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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