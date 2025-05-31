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Лига чемпионов
31 мая 2025, 19:39 |
1049
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7 звезд мирового футбола, никогда не игравших в финале Лиги чемпионов

Мало быть талантливым, нужно еще и иметь удачу, чтобы оказаться в нужной команде

31 мая 2025, 19:39 |
1049
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7 звезд мирового футбола, никогда не игравших в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов УЕФА – самый престижный клубный турнир европейского континента, победа в котором является очень желанной абсолютно для любого из ее участников. Кому-то из выдающихся игроков судьба дала возможность несколько раз выиграть желанный трофей, кому-то – только однажды подержать его над головой, другим же – просто сыграть в финале…

Впрочем, среди признанных звезд мирового футбола есть и те, кто за всю карьеру не то, чтобы не выиграл Лигу чемпионов, а и вовсе даже не играл в финале. Безусловно, подобных кейсов немало, но сегодня мы остановимся на семи…

Деннис Бергкамп

Легендарный нидерландский форвард Деннис Бергкамп за свою карьеру поиграл в трех европейских грандах – Аяксе, Интере и Арсенале. С амстердамцами он выигрывал Кубок обладателей кубков, а также Кубок УЕФА, с миланской командой вновь побеждал в Кубке УЕФА, а вот в Лиге чемпионов Деннису не повезло даже добраться до финала…

В самом престижном клубном турнире континента Деннис всего принял участие в 40 поединках, отличившись 7 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Однако его максимумом оказалась полуфинальная стадия турнира в сезоне-2005/06. Тогда Бергкамп уже не являлся важной фигурой для «канониров» и преимущественно использовался в статусе игрока ротации. Поэтому в 1/2 финала против Вильярреала он вышел на финальные 10 минут в домашнем поединке (1:0), а вот на ответную игру даже не был заявлен.

Сыграв в Испании 0:0, Арсенал тогда оформил выход в финал, в котором Бергкамп так и не сыграл. Решающий матч ЛЧ-2005/06 против Барселоны Деннис просидел на скамейке запасных, а лондонцы уступили со счетом 1:2. Фактически сразу после этого Бергкамп объявил о завершении профессиональной карьеры игрока…

Руд ван Нистелрой

Getty Images

Еще одному звездному нидерландскому нападающему – Руду ван Нистелрою – также посчастливилось поиграть в своей карьере за топовые клубы континента. Прежде всего, речь, безусловно, о Манчестер Юнайтед и Реале. Однако и там, и там нидерландец оказался не в лучший момент для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, или хотя бы сыграть в финале этого турнира.

Всего на счету ван Нистелроя потрясающие 56 голов и 18 ассистов в 73 поединках в рамках Лиги чемпионов. Однако максимум, которого удалось добиться Руду вместе со своими командами – это полуфинал в сезоне-2001/02. В то время нидерландский форвард выступал за Манчестер Юнайтед, с которым в 1/2 финала вышел на Байер. Оба матча этих команд завершились ничьими (2:2 и 1:1), а Руд даже забил один из мячей “красных дьяволов”. Однако за счет большего числа забитых мячей на выезде (тогда в еврокубках действовало такое правило) в финал отправился Байер, который там, что интересно, проиграл Реалу – клубу, куда ван Нистелрой переберется в 2006-м и с которым максимум добирался лишь до 1/8 финала турнира.

В январе 2010-го ван Нистелрой ушел из Реала в Гамбург, а после выступал еще и за Малагу. В этих клубах уже ни про какие финалы Лиги чемпионов, естественно, речь не шла…

Павел Недвед

Getty Images

Легендарный чешский левый полузащитник Павел Недвед сделал себя имя в итальянской Серии А. Там он ярко и качественно выступал сперва за Лацио, а затем – за Ювентус. Однако, несмотря на то, что в те годы итальянский клубный футбол был весьма силен, добраться до финала Лиги чемпионов командам Недведа удалось только однажды, но сам Павел в решающем матче не участвовал…

Всего в Лиге чемпионов Недвед сыграл 79 поединков. В них он отличился 15 забитыми мячами и 21 результативной передачей. В сезоне-2002/03 Ювентус с чешским хавбеком в составе сумел сперва пройти первый групповой турнир (в соперниках были Фейеноорд, Динамо Киев и Ньюкасл), затем – второй (соперники – Депортиво, Базель и Манчестер Юнайтед), после чего в четвертьфинале расправился с Барселоной, а в полуфинале – с Реалом. Казалось бы, после таких пройденных соперников туринцы обязаны становиться победителями, но…

В финале ЛЧ-2002/03 Ювентус сыграл в нулевую ничью против Милана, а вот в серии пенальти уступил “россонери” со счетом 2:3, причем решающий удар реализовал украинец Андрей Шевченко. Что касается Недведа, то Павел не смог помочь Ювентусу в финале той Лиги чемпионов из-за перебора желтых карточек. «Лишнее» предупреждение чех как раз выхватил в ответном полуфинале против Реала…

Златан Ибрагимович

Getty Images

Шведскому центрфорварду Златану Ибрагимовичу посчастливилось стать абсолютно культовой фигурой для европейского футбола. В своей карьере он поиграл за такие команды как Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, Пари Сен-Жермен и Манчестер Юнайтед. Только от простого перечисления этих клубов уже начинает кружиться голова, но Ибрагимовичу это никак не помогло стать обладателем престижного трофея.

В Лиге чемпионов за всю карьеру Златан провел 124 матча. Его голевые достижения – это 48 забитых мячей и 29 результативных передач. И вы только представьте, что при таком перечне клубов и таком количестве матчей у Ибрагимовича в карьере не было ни одного финала на уровне ЛЧ!

Более того, можно и вовсе вести речь о своего рода проклятии Златана. Он девять раз со своими командами добирался до четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, но дальше – в полуфинал – ему с одноклубниками посчастливилось пробиться лишь однажды. Это был сезон-2009/10, когда Ибрагимович выступал за Барселону. Каталонцы в 1/4 финала сумели обыграть Арсенал (2:2, 4:1), которому Златан забил дважды в первом матче, но в полуфинале “блаугранас” были биты Интером (1:3, 1:0). Больше шансов максимально приблизиться хотя бы к выходу в финал самого престижного клубного турнира континента судьба Ибрагимовичу так и не предоставила…

Фабио Каннаваро

Getty Images

В это сложно поверить, но один из лучших центрбеков начала нынешнего столетия, обладатель Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро также никогда в карьере не играл в финале Лиги чемпионов.

Клубная карьера центрбека была связана с Наполи, Пармой, Интером, Ювентусом и Реалом. Это позволило Фабио сыграть 62 матча в основной сетке Лиги чемпионов (2 гола, 2 ассиста), среди которых не оказалось ни одного финального. Трижды команды Каннаваро добирались до четвертьфинальной стадии, однако пройти ее сумели лишь один раз – в сезоне-2002/03. Тогда центрбек выступал за “нерадзурри”, с которыми в полуфинале нарвался на земляков из Милана. Оба матча были равными и закончились ничьими – 0:0, 1:1. Однако в финал тогда прошли “россонери” все по тому же правилу гола, забитого на выезде, имевшего большее значение, нежели домашний для Интера.

Интересно, что за три года в Реале Каннаваро ни разу и вовсе не сумел преодолеть даже стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Тот период был отнюдь не самым удачным в истории мадридского клуба, однако вряд ли Фабио мог подобное предвидеть, когда давал согласие на переезд в Испанию.

Франческо Тотти

Легендарный для фанатов Ромы форвард Франческо Тотти, который недавно в глазах украинских болельщиков замарал свое имя коммерческим визитом в москву, где его использовали в откровенно пропагандистских целях, всю свою клубную карьеру провел в стане “волков”.

Рома лишь однажды в истории добиралась до финала самого престижного клубного турнира континента. Это было еще в сезоне-1983/84, когда «волки» на Олимпийском стадионе Рима проиграли Ливерпулю в серии пенальти.

Тотти в составе Ромы провел 57 матчей (17 голов, 12 ассистов) в Лиге чемпионов, однако максимум, которого он достиг вместе с командой в этом турнире – это два выхода в стадию четвертьфинала. Причем оба раза “волков” дальше по турнирной сетке не пустил Манчестер Юнайтед, а Тотти и вовсе во втором случае участия в обоих матчах не принимал. А вот про первое противостояние с “красными дьяволами” в 1/4 финала ЛЧ Франческо, наверное, вообще вспоминать не захочет, так как после домашней победы 2:1 римляне были уничтожены на Олд Траффорд – 1:7…

Роналдо

Getty Images

Вы можете удивиться, но бразилец Роналдо, являющийся двухкратным обладателем Золотого мяча и двухкратным чемпионом мира, также никогда в карьере не играл в финале Лиги чемпионов. “Зубастик” выступал за таких европейских грандов как Барселона, Интер, Реал и Милан, но это не помогло ему приблизиться к завоеванию почетного трофея, хотя Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА он выигрывал.

В Лиге чемпионов Роналдо сыграл 40 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Ближе всего к финалу самого престижного клубного турнира Европы бразильский форвард был с Реалом в сезоне-2002/03. Тогда “бланкос” вышли в полуфинале на Ювентус, и обыграли туринцев в первом матче на своем поле со счетом 2:1 (один из мячей на счету Роналдо), но вот на выезде уступили с разницей в два мяча (1:3), что позволило выйти в финал итальянцам.

В сезоне-2006/07 Роналдо был в составе Милана, который выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале Ливерпуль (2:1), однако бразилец на тот турнир за “россонери” заявлен не был, так как перебрался в Италию по ходу сезона, а в первой его части уже был заигран в ЛЧ за Реал.

Текст: meta.ua

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статьи Златан Ибрагимович Роналдо Франческо Тотти Фабио Каннаваро Павел Недвед Руд ван Нистелрой Деннис Бергкамп
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Здивувало, що у Роналдо лише 40 матчів в ЛЧ.. Одразу згадалось протистояння Реала з МЮ, де він хет-трик зробив, а Мадрид переміг, з загальним рахунком 6-5
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