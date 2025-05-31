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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 19:35 | Обновлено 31 мая 2025, 19:46
1287
8

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду

Баенко перечислил футболистов

31 мая 2025, 19:35 | Обновлено 31 мая 2025, 19:46
1287
8
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
ФК Кривбасс

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко назвал фамилии игроков, которые покинут команду 30 июня после завершения действия их контрактов.

Таких пока 7 игроков.

– Перечислите, пожалуйста, всех игроков, которые покинут команду летом.

Владимир Баенко:

– Смотрите: Андрей Клищук, Даниэль Соса, Андрей Понедельник, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко, Владимир Якимец. Всего семь игроков. У всех их завершаются контракты. Относительно Владимира Якимца. Смотрите, у парня была серьезная травма, и он не мог продолжать играть.

Но футбольный клуб Кривбасс выполнил все свои обязательства до конца. Мы лечили его очень долго. И только когда многие врачи подтвердили, что возобновление невозможно, он оставался в нашей команде до завершения контракта. Футбольный клуб, тем и славится, что он к своим игрокам относится одинаково – независимо от того, основной он или нет. Это неважно. И вот: у семи игроков 30 июня истекает контракт, и было принято решение их не продлевать.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Андрей Понедельник Максим Лунев Дмитрий Хомченовский Юрий Вакулко Владимир Якимец Андрей Клищук Даниэль Соса трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 8
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Saltovka
Еще одна команда котрая отбирает очки у дырявых может пойти на дно. Ублюдок суркис в чудовищной улыпки потирает свои потные грязные руки((
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0
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ZANREGENT
Будут бороться за выживание скорее всего
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0
Gargantua81
потерей может стать разве что уход Клищука. Все же он основной голкипер.
А все остальные баночники крое Сосы, который сам решил уйти на более выгодные условия.
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0
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Singularis
Из Никополя наберут.
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-2
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