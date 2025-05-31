ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Баенко перечислил футболистов
Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко назвал фамилии игроков, которые покинут команду 30 июня после завершения действия их контрактов.
Таких пока 7 игроков.
– Перечислите, пожалуйста, всех игроков, которые покинут команду летом.
Владимир Баенко:
– Смотрите: Андрей Клищук, Даниэль Соса, Андрей Понедельник, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко, Владимир Якимец. Всего семь игроков. У всех их завершаются контракты. Относительно Владимира Якимца. Смотрите, у парня была серьезная травма, и он не мог продолжать играть.
Но футбольный клуб Кривбасс выполнил все свои обязательства до конца. Мы лечили его очень долго. И только когда многие врачи подтвердили, что возобновление невозможно, он оставался в нашей команде до завершения контракта. Футбольный клуб, тем и славится, что он к своим игрокам относится одинаково – независимо от того, основной он или нет. Это неважно. И вот: у семи игроков 30 июня истекает контракт, и было принято решение их не продлевать.
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