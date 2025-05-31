В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
Михаил все-таки получит медаль победителя ЛК
28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
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Большим вопросом после матча осталось то, получит ли украинский вингер Михаил Мудрик медаль. Ранее юрист заявлял, что Михаил получит награду, если его оправдают в допинговом скандале.
Однако британские СМИ убеждены – украинец получит золотую медаль победителя Лиги конференций в любом случае.
По данным talkSPORT, Мудрик имеет право на медаль. Все игроки, вышедшие на поле Лиги Конференций, имеют право на медаль.
Скорее всего, украинцу будет вручена медаль в индивидуальном порядке.
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