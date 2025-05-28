Мудрик сможет получить медаль Лиги конференций только при одном условии

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций, в котором сойдутся испанский «Бетис» и английский «Челси». Команды сыграют на стадионе «Tarczynski Arena» в польском городе Вроцлав.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что футболист лондонского клуба Михаил Мудрик сможет получить медаль (золотую или серебряную) только в том случае, если будет оправдан после информации о результате пробе B. На данный момент украинец не сможет считаться победителем или призером Лиги конференций, так как отстранен от футбола на неопределенный срок.

– Имеет ли значение, что Михаил Мудрик только временно отстранен и все ожидают результата пробы «В»?

– Временное отстранение накладывается после уведомления спортсмена о положительной пробе «A» и действует до окончательного решения по результатам дисциплинарного дела. На период отстранения игрок не имеет права участвовать ни в каких соревнованиях или командных мероприятиях, включая финальные матчи и официальные церемонии.

Это означает, что если финал Лиги конференций состоится, пока Мудрик отстранен, он не сможет присутствовать в заявке на матч, а также на награждении. Однако по состоянию на сегодняшний день результаты пробы «B» по делу Мудрика еще отсутствуют, а значит, его вина не доказана в юридическом смысле.

В такой ситуации формально сохраняется презумпция невиновности – как в уголовном процессе: спортсмен не является признанным нарушителем, а лишь лицом, по которому идет расследование и к которому применены ограничительные меры. По такой аналогии он считается «обвиняемым», а не «осужденным». Если проба B или результаты дисциплинарной процедуры подтвердят отсутствие нарушения, он может быть реабилитирован как полноправный победитель турнира, – рассказал Скоропашкин.