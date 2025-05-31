Стали известны итоги встречи Кучера с руководством Черноморца

Как стало известно Sport.ua, футболисты команды «моряков» соберутся вместе и проведут первую после летних каникул тренировку 16 июня.

Период подготовки к сезону 2025/26 будет проходить на клубной базе «Черноморца» в Совиньоне. За это время подопечные Александра Кучера, который по итогам беседы с руководством клуба продолжит свою работу в одесском клубе еще на год, сыграют серию спаррингов с различными соперниками. Известно, что одним из них в летний период станет второлиговый одесский коллектив «Реал Фарма».

По итогам сезона 2024/25 «Черноморец» занял последнее, 16-е место в Премьер-лиге и понизился в ранге.

Ранее стало известно, останется ли Ракицкий в «Черноморце».