Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны итоги встречи Кучера с руководством Черноморца
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 12:57 |
1788
0

Стали известны итоги встречи Кучера с руководством Черноморца

Отпуск у одесского «Черноморца» еще чуть больше двух недель

31 мая 2025, 12:57 |
1788
0
Стали известны итоги встречи Кучера с руководством Черноморца
ФК Черноморец. Александр Кучер

Как стало известно Sport.ua, футболисты команды «моряков» соберутся вместе и проведут первую после летних каникул тренировку 16 июня.

Период подготовки к сезону 2025/26 будет проходить на клубной базе «Черноморца» в Совиньоне. За это время подопечные Александра Кучера, который по итогам беседы с руководством клуба продолжит свою работу в одесском клубе еще на год, сыграют серию спаррингов с различными соперниками. Известно, что одним из них в летний период станет второлиговый одесский коллектив «Реал Фарма».

По итогам сезона 2024/25 «Черноморец» занял последнее, 16-е место в Премьер-лиге и понизился в ранге.

Ранее стало известно, останется ли Ракицкий в «Черноморце».

По теме:
ЦАРА – о серебре УПЛ, своих дублях и финале ЛЧ с албанцем Асллани
Виктория Сумы – Нива Тернополь – 3:0. Видео голов и обзор матча
«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала
Александр Кучер Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Реал Фарма Одесса
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Футбол | 31 мая 2025, 10:13 10
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере

Алексей Сливченко считает, что для турка будет крайне важно сразу же показать свой профессионализм

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30 мая 2025, 21:53 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»

Экс-тренер сборной Украины оценил перспективы форварда Владислава Ваната

Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Футбол | 30.05.2025, 20:39
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Футбол | 31.05.2025, 08:43
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26
Футбол | 31.05.2025, 13:44
Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26
Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
29.05.2025, 09:08
Футбол
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
29.05.2025, 08:51 3
Футбол
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем