ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба
«Кривбасс» официально объявил об уходе главного тренера
Пресс-служба «Кривбасса» официально сообщила – Юрий Вернидуб больше не является их главным тренером.
«Контракт главного тренера Юрия Вернидуба 30 июня истекает, и специалист принял решение не продлевать сотрудничество с Клубом из Кривого Рога.
За три года под руководством Юрия Николаевича #ФККривбас прошел невероятный путь:
- лучший тренер Украины 2023 года
- бронзовые награды сезона 2023/24
- выход в еврокубки после 24-летнего перерыва
Мы благодарим тренера за профессионализм, лидерство и преданность клубу. История, которую мы написали вместе, навсегда останется в сердцах криворожцев. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в прощальной речи криворожского клуба.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс», рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.
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