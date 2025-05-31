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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 20:54 | Обновлено 31 мая 2025, 21:03
2137
7

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба

«Кривбасс» официально объявил об уходе главного тренера

31 мая 2025, 20:54 | Обновлено 31 мая 2025, 21:03
2137
7
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Пресс-служба «Кривбасса» официально сообщила – Юрий Вернидуб больше не является их главным тренером.

«Контракт главного тренера Юрия Вернидуба 30 июня истекает, и специалист принял решение не продлевать сотрудничество с Клубом из Кривого Рога.

За три года под руководством Юрия Николаевича #ФККривбас прошел невероятный путь:

  • лучший тренер Украины 2023 года
  • бронзовые награды сезона 2023/24
  • выход в еврокубки после 24-летнего перерыва

Мы благодарим тренера за профессионализм, лидерство и преданность клубу. История, которую мы написали вместе, навсегда останется в сердцах криворожцев. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в прощальной речи криворожского клуба.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс», рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб отставка Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 7
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Цікаво куди далі?
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Gargantua81
и кучу бабла заработал клубу
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