ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс определился с будущим Вернидуба

Пресс-служба «Кривбасса» официально сообщила – Юрий Вернидуб больше не является их главным тренером.

«Контракт главного тренера Юрия Вернидуба 30 июня истекает, и специалист принял решение не продлевать сотрудничество с Клубом из Кривого Рога.

За три года под руководством Юрия Николаевича #ФККривбас прошел невероятный путь:

лучший тренер Украины 2023 года

бронзовые награды сезона 2023/24

выход в еврокубки после 24-летнего перерыва

Мы благодарим тренера за профессионализм, лидерство и преданность клубу. История, которую мы написали вместе, навсегда останется в сердцах криворожцев. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в прощальной речи криворожского клуба.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс», рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.