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Ролан Гаррос
01 июня 2025, 01:50 | Обновлено 01 июня 2025, 03:03
282
0

Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин

Синнер, Алькарас, Зверев и Джокович продолжают выступления на французском мейджоре

01 июня 2025, 01:50 | Обновлено 01 июня 2025, 03:03
282
0
Стали известны все пары 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В мужской сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Франции 2025 определены все участники 1/8 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прошел Артура Риндеркнеха, Ришара Гаске и Иржи Легечку. Следующий соперник итальянца – Андрей Рублев.

Пятый сеяный Джек Дрейпер впервые в карьере сыграет во второй неделе Ролан Гаррос. За выход в четвертьфинал британец поборется против Александра Бублика.

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Карлос Алькарас, посеяный под вторым номером, продолжает защиту прошлогоднего трофея в Париже. В четвертом круге испанец поборется с Беном Шелтоном.

Стабильно идет и Новак Джокович, который уже выбил Маккензи Макндонольда, Корентена Муте и Филипа Мисолича. Серб в 1/8 финала сыграет с Кэмероном Норри.

Третья ракетка мира Александр Зверев также продолжает успешные выступления на грунтовом слэме. В четвертом раунде он выйдет на корт против Таллона Грикспора.

Еще три пары 1/8 финала: Лоренцо Музетти – Хольгер Руне, Фрэнсис Тиафо – Даниэль Альтмайер, Алексей Попырин – Томми Пол.

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [17]
Александр Бублик – Джек Дрейпер

Александр Зверев [3] – Таллон Грикспор
Кэмерон Норри – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Хольгер Руне [10]
Фрэнсис Тиафо [15] – Даниэль Альтмайер

Алексей Попырин [25] – Томми Пол [12]
Бен Шелтон [13] – Карлос Алькарас [2]

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Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Андрей Рублев Александр Бублик Джек Дрейпер Александр Зверев Таллон Грикспор Кэмерон Норри Новак Джокович Лоренцо Музетти Хольгер Руне Фрэнсис Тиафо Даниэль Альтмайер Алексей Попырин Томми Пол Бен Шелтон Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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