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Лига чемпионов
31 мая 2025, 23:23 | Обновлено 31 мая 2025, 23:24
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Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК

«Шахтер» прекратил борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов, но стал богаче на 41,3 млн евро

31 мая 2025, 23:23 | Обновлено 31 мая 2025, 23:24
2320
0
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Аналитический портал Football Meets Data опубликовал список призовых, которые заработали клубы после участия в еврокубках. Не стал неожиданностью тот факт, что между Лигой чемпионов и другими турнирами сохранилась настоящая пропасть в финансовом плане.

Суммарный доход всех команд в трех европейских турнирах:

  • Лига чемпионов – 2.422 млрд евро
  • Лига Европы – 602.9 млн евро
  • Лига конференций – 303.1 млн евро

Донецкий «Шахтер», который завершил свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, заработал 41,3 млн евро. Киевское «Динамо» благодаря участию в Лиге Европы добавило на свой счет 12,9 млн евро.

Английский «Челси» несмотря на победу в Лиге конференций, существенно свое финансовое положение поправить не сумел. Лондонский коллектив заработал 22 млн евро и занял лишь 43-е (!) место среди участников всех турниров. Для сравнения – «горняки» не сумели преодолеть групповой этап, но их доход оказался почти в два раза выше.

Что касается Лиги Европы, то сравнительно неплохими финансами могут похвастаться лишь два финалиста из Английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм» (45,4 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (36,4 млн евро).

Сколько заработали команды в еврокубках за сезон 2024/25 (доход ПСЖ и Интера указан без учета денег за финал Лиги чемпионов)

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Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм финансы
Николай Титюк Источник
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