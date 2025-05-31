Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК

Аналитический портал Football Meets Data опубликовал список призовых, которые заработали клубы после участия в еврокубках. Не стал неожиданностью тот факт, что между Лигой чемпионов и другими турнирами сохранилась настоящая пропасть в финансовом плане.

Суммарный доход всех команд в трех европейских турнирах:

Лига чемпионов – 2.422 млрд евро

Лига Европы – 602.9 млн евро

Лига конференций – 303.1 млн евро

Донецкий «Шахтер», который завершил свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, заработал 41,3 млн евро. Киевское «Динамо» благодаря участию в Лиге Европы добавило на свой счет 12,9 млн евро.

Английский «Челси» несмотря на победу в Лиге конференций, существенно свое финансовое положение поправить не сумел. Лондонский коллектив заработал 22 млн евро и занял лишь 43-е (!) место среди участников всех турниров. Для сравнения – «горняки» не сумели преодолеть групповой этап, но их доход оказался почти в два раза выше.

Что касается Лиги Европы, то сравнительно неплохими финансами могут похвастаться лишь два финалиста из Английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм» (45,4 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (36,4 млн евро).

Сколько заработали команды в еврокубках за сезон 2024/25 (доход ПСЖ и Интера указан без учета денег за финал Лиги чемпионов)