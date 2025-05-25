Итоги УПЛ, ПСЖ – обладатель Кубка Франции, увольнение Пушича и Турана
Главные новости за 24 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 мая.
1. Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс
2А. Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха
Команда откровенно дала понять, что попрощалась с Марино Пушичем
2В. В чемпионате без поражений. Динамо напоследок сыграло вничью против Колоса
Команда Шовковского завершила чемпионскую кампанию на своем поле мировым результатом
2С. Вторая ничья с призерами. Черноморец разошелся миром с Александрией
Но команда Кучера все равно финишировала последней
3А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича
Клуб попрощался с наставником
3В. ОФИЦИАЛЬНО. Арда Туран покинул пост коуча Эюпспора. Его сватают в Шахтер
Сегодня «горняки» распрощались с боснийцем Марино Пушичем
4А. Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции
Парижская команда благодаря голам Барколя и Дуэ спокойно завоевала трофей
4В. Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25
Штутгарт обыграл в финале Арминию
5. Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26
«Шеффилд Юнайтед» проиграл «Сандерленду»
6А. Известный украинский супертяж уничтожил соперника в первом раунде
Андрей Новицкий заставил капитулировать опытного перуанца Зегарру
6В. Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере
Новак нанес поражение Хуберту Хуркачу в решающем поединке турнира АТР 250 в Швейцарии
7. Важнейший поул в сезоне Ф-1. Состоялась квалификация Гран-при Монако
С первого места будет стартовать Норрис
8. ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
США сыграют против Швейцарии
9А. Плей-офф НХЛ. Топ-игра вратаря: Даллас и Эдмонтон провели матч финала
Ойлерз взяли победу на выезде
9В. Плей-офф НБА. Нью-Йорк и Индиана выдали безумный матч. Все решилось в конце
Состоялся полуфинальный матч плей-офф НБА
10. Арсенал стал победителем ЛЧ. Барселона сыграла третий финал подряд
В Лиссабоне состоялся финальный матч женской Лиги чемпионов
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