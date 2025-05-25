Итоги УПЛ, ПСЖ – обладатель Кубка Франции, увольнение Пушича и Турана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 мая.

1. Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

2А. Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха

Команда откровенно дала понять, что попрощалась с Марино Пушичем

2В. В чемпионате без поражений. Динамо напоследок сыграло вничью против Колоса

Команда Шовковского завершила чемпионскую кампанию на своем поле мировым результатом

2С. Вторая ничья с призерами. Черноморец разошелся миром с Александрией

Но команда Кучера все равно финишировала последней

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича

Клуб попрощался с наставником

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Арда Туран покинул пост коуча Эюпспора. Его сватают в Шахтер

Сегодня «горняки» распрощались с боснийцем Марино Пушичем

4А. Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции

Парижская команда благодаря голам Барколя и Дуэ спокойно завоевала трофей

4В. Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25

Штутгарт обыграл в финале Арминию

5. Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26

«Шеффилд Юнайтед» проиграл «Сандерленду»

6А. Известный украинский супертяж уничтожил соперника в первом раунде

Андрей Новицкий заставил капитулировать опытного перуанца Зегарру

6В. Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере

Новак нанес поражение Хуберту Хуркачу в решающем поединке турнира АТР 250 в Швейцарии

7. Важнейший поул в сезоне Ф-1. Состоялась квалификация Гран-при Монако

С первого места будет стартовать Норрис

8. ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира

США сыграют против Швейцарии

9А. Плей-офф НХЛ. Топ-игра вратаря: Даллас и Эдмонтон провели матч финала

Ойлерз взяли победу на выезде

9В. Плей-офф НБА. Нью-Йорк и Индиана выдали безумный матч. Все решилось в конце

Состоялся полуфинальный матч плей-офф НБА

10. Арсенал стал победителем ЛЧ. Барселона сыграла третий финал подряд

В Лиссабоне состоялся финальный матч женской Лиги чемпионов