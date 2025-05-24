Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции
Парижская команда благодаря голам Барколя и Дуэ спокойно завоевала трофей
«ПСЖ» уже давно оформил чемпионство и до конца сезона должен был сыграть еще в двух финалах, победа в которых означала бы, что команда выиграла требл – национальные чемпионат и кубок и Лигу чемпионов. Финал ЛЧ будет аж 31 мая, поэтому сначала нужно было закрыть вопрос с Кубком Франции.
Выиграть кубок удалось очень легко. В финале парижской команде противостоял «Реймс», который еще не гарантировал себе сохранение места в элите следующего сезона, а до финала дошел, выигрывая одна за другой серии пенальти.
Собственно, сам матч прошел так, как и ожидали – с минимумом интриги и огромным преимуществом «ПСЖ». Команда Луиса Энрике зажала соперников на их половине и сразу прибила их дублем Барколя на 17 и 19 минуте. Стоит отметить, что оба раза ассиста делал Дуэ, который в последний момент заменил в стартовом составе Кварацхелию, у которого, очевидно, на предматчевой разминке что-то произошло.
В конце тайма Хакими добил «Реймс», в результате чего на второй тайм командам можно было и не выходить. Однако они были вынуждены выйти, но события на поле можно было описать просто – одни не хотели, другие не могли.
Таким образом, «ПСЖ» спокойно во второй раз подряд оформил золотой дубль в национальных турнирах и будет ждать финала ЛЧ, чтобы попытаться наконец выиграть заветного «ушастика».
Кубок Франции. Финал
«ПСЖ» – «Реймс» – 3:0
Голы: Барколя, 17, 19, Хакими, 43
«ПСЖ»: сафонов – Хакими, Пачо (Лукас Эрнандес, 60), Маркиньос, Мендеш (Беральдо, 60) – Руис, Витинья (Заир-Эмери, 71), Невеш (Маюлу, 71) – Дуэ (Рамуш, 71), Дембеле, Барколя
«Реймс»: Диуф – Секине, Окуму (Москардо, 46), Гбане, Кипре, Акиме – Ито (Тиа, 46), Коне (Патрик, 76), Атангана, Накамура (Диакон, 63) – Сибачо (Диаките, 46)
Арбитр: Бенуа Бастьен
Стадион: «Стад де Франс» (Париж, Франция)
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