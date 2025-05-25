ПСЖ – Реймс – 3:0. Взяли Кубок без сопротивления. Видео голов и обзор матча

24 мая, в финальном матче Кубка Франции, ПСЖ победил «Реймс» со счетом 3:0.

Матч можно было завершать еще в первом тайме, ведь игроки ПСЖ решили свой вопрос за 45 минут.

На 17-й и 19-й минутах соперника шокировал Брэдли Барколя, который за две минуты оформил дубль.

Еще до завершения первого тайма Ашраф Хакими довел результат до разгромного.

Второй тайм был формальностью. Хозяева поля сопротивления от соперника не почувствовали.

Кубок Франции. Финал

«ПСЖ» – «Реймс» – 3:0

Голы: Барколя, 17, 19, Хакими, 43

«ПСЖ»: сафонов - Хакими, Пачо (Лукас Эрнандес, 60), Маркиньос, Мендеш (Беральдо, 60) - Руис, Витинья (Заир-Эмери, 71), Невеш (Маюлу, 71) - Дуэ (Рамуш, 71), Дембеле, Барколя

«Реймс»: Диуф - Секине, Окуму (Москардо, 46), Гбане, Кипре, Акимэ - Ито (Тиа, 46), Коне (Патрик, 76), Атангана, Накамура (Диакон, 63) - Сибачо (Диаките, 46)

Видео голов и обзор матча