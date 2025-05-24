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Кубок Франции
ПСЖ
24.05.2025 22:00 - : -
Реймс
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Франция
24 мая 2025, 10:05 | Обновлено 24 мая 2025, 10:12
63
0

ПСЖ – Реймс. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Франции

Поединок состоится 24 мая и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

24 мая 2025, 10:05 | Обновлено 24 мая 2025, 10:12
63
0
ПСЖ – Реймс. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

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24 мая, свою встречу в финале Кубка Франции проведут ПСЖ и Реймс. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане сейчас в таком положении, что могут сделать трэбл, для этого им надо выиграть два финала. Французский чемпионат команда выиграла уверенно, опередив второй Марсель на 19 очков. Даже были шансы закончить без поражений, 34 тура не проигрывали, а потом была две неудачи подряд, на тот момент парижане уже оформили чемпионство.

Успехи на внутренней арене не так важны, как выход в финал Лиги Чемпионов, где подопечные Луиса Энрике сразятся с Интером. Ранее ПСЖ никогда не выигрывал самый престижный еврокубок, только раз сыграв в финале. Кубок Франции парижане брали 15 раз, что является рекордом, если они сделают это снова, оформят «золотой дубль», а также сделают шаг к трэблу. Предстоящую встречу из-за травмы пропустит только Кимпембе.

Реймс

Неоднозначный сезон проводит Реймс, команда добралась до финала Кубка Франции, выигрыш трофея станет еще и билетом в Лигу Европы. С другой стороны, команда заняла только 16-ю строчку в чемпионате, из-за чего играет сейчас в переходных матчах, за право остаться в элите. Первую выездную игру против Меца команда сыграла вничью, теперь еще будет домашняя ответная игра.

У Реймса были все шансы избежать переходных матчах, но им крупно не повезло. За тур до окончания чемпионата, клуб занимал проходное 15 место, отрыв от Гавра составлял два очка, было достаточно не проиграть в последнем туре на выезде Лиллю, однако, команда уступила 1:2, пропустив решающий мяч на 86-й минуте. В то же время, конкурент Гавр сенсационно обыграл на выезде сильный и мотивированный Страсбур со счетом 3:2, забив решающий мяч на 90+9 минуте. Не помогут партнерам в этом финале Фофана, Хадра, Теума и Дарами.

Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры уже выбрали победителя этого финала. Конечно, в Европе было немало неожиданных результатов, свои трофеи выиграли Кристал Пэлас и Болонья, но здесь сложно поверить в сенсацию.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,13, ничья – 8,46, победа Реймса – 17,77. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Парижане и так большие фавориты, а матч еще и пройдет в столице. Не думаю, что у ПСЖ будут трудности, ставлю на их победу с форой -2 гола за 1,66.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
24 мая 2025 -
22:00
Реймс
Фора ПСЖ (-2) 1.66 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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