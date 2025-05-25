Луис ЭНРИКЕ: «Мы сосредоточены на финале ЛЧ. Хотим войти в историю»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Франции. Столичный матч в главном матче турнира спокойно разобрался с клубом «Реймс» - 3:0.

«Я хочу сказать, что очень доволен, ведь, по моему мнению, мы сыграли очень хорошо. Мы провели этот первый финал с большой интенсивностью и качеством, поэтому, думаю, все прошло идеально. После этого матча мы полностью сосредоточены на финале 31 числа против «Интера». Когда мы видим, как болельщики празднуют, наслаждаются этими моментами и радуются – мы все готовы к последнему матчу сезона. Все знают, что мы хотим войти в историю – это наша цель. Посмотрим, как будет», – сказал Энрике.

Впереди ПСЖ предстоит поединок против миланского «Интера» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.