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Кубок Франции
ПСЖ
24.05.2025 22:00 – FT 3 : 0
Реймс
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Кубок Франции
25 мая 2025, 07:46 |
130
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы сосредоточены на финале ЛЧ. Хотим войти в историю»

Тренер ПСЖ поделился мыслями после триумфа в Кубке Франции

25 мая 2025, 07:46 |
130
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы сосредоточены на финале ЛЧ. Хотим войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Франции. Столичный матч в главном матче турнира спокойно разобрался с клубом «Реймс» - 3:0.

«Я хочу сказать, что очень доволен, ведь, по моему мнению, мы сыграли очень хорошо. Мы провели этот первый финал с большой интенсивностью и качеством, поэтому, думаю, все прошло идеально. После этого матча мы полностью сосредоточены на финале 31 числа против «Интера». Когда мы видим, как болельщики празднуют, наслаждаются этими моментами и радуются – мы все готовы к последнему матчу сезона. Все знают, что мы хотим войти в историю – это наша цель. Посмотрим, как будет», – сказал Энрике.

Впереди ПСЖ предстоит поединок против миланского «Интера» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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Реймс Кубок Франции по футболу ПСЖ Луис Энрике
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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