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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 02:20 | Обновлено 25 мая 2025, 02:25
57
0

ПСЖ остается лидером по количеству выигранных Кубков Франции. Кто второй?

У ближайшего преследователя парижан 10 побед в турнире

25 мая 2025, 02:20 | Обновлено 25 мая 2025, 02:25
57
0
ПСЖ остается лидером по количеству выигранных Кубков Франции. Кто второй?
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая в финальном матче Кубка Франции ПСЖ победил Реймс со счетом 3:0.

Эта победа стала 16-й для ПСЖ в турнире. Парижане являются лидерами по количеству добытых трофеев Кубка Франции.

  • 16 – ПСЖ
  • 10 – Марсель
  • 6 – Сент-Этьен
  • 6 – Лилль

Одним из героев встречи стал Брэдли Баркола. Игрок ПСЖ отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Баркола стал лишь вторым игроком в истории финалов Кубка Франции в 21 веке, который совершил 3 результативных действия в матче. Первым был Златан Ибрагимович, который в 2016 году в игре против Марселя забил два гола и отдал один ассист.

В сезоне 2024/25 ПСЖ сделал уже требл. Команда победила в Лиге 1, Суперкубке и Кубке Франции. Пари Сен-Жермен имеет шанс еще и на четвертый трофей. Французам остается сыграть финальный матч Лиги чемпионов против миланского Интера.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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