ПСЖ остается лидером по количеству выигранных Кубков Франции. Кто второй?

24 мая в финальном матче Кубка Франции ПСЖ победил Реймс со счетом 3:0.

Эта победа стала 16-й для ПСЖ в турнире. Парижане являются лидерами по количеству добытых трофеев Кубка Франции.

16 – ПСЖ

10 – Марсель

6 – Сент-Этьен

6 – Лилль

Одним из героев встречи стал Брэдли Баркола. Игрок ПСЖ отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Баркола стал лишь вторым игроком в истории финалов Кубка Франции в 21 веке, который совершил 3 результативных действия в матче. Первым был Златан Ибрагимович, который в 2016 году в игре против Марселя забил два гола и отдал один ассист.

В сезоне 2024/25 ПСЖ сделал уже требл. Команда победила в Лиге 1, Суперкубке и Кубке Франции. Пари Сен-Жермен имеет шанс еще и на четвертый трофей. Французам остается сыграть финальный матч Лиги чемпионов против миланского Интера.