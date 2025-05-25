ПСЖ остается лидером по количеству выигранных Кубков Франции. Кто второй?
У ближайшего преследователя парижан 10 побед в турнире
24 мая в финальном матче Кубка Франции ПСЖ победил Реймс со счетом 3:0.
Эта победа стала 16-й для ПСЖ в турнире. Парижане являются лидерами по количеству добытых трофеев Кубка Франции.
- 16 – ПСЖ
- 10 – Марсель
- 6 – Сент-Этьен
- 6 – Лилль
Одним из героев встречи стал Брэдли Баркола. Игрок ПСЖ отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Баркола стал лишь вторым игроком в истории финалов Кубка Франции в 21 веке, который совершил 3 результативных действия в матче. Первым был Златан Ибрагимович, который в 2016 году в игре против Марселя забил два гола и отдал один ассист.
В сезоне 2024/25 ПСЖ сделал уже требл. Команда победила в Лиге 1, Суперкубке и Кубке Франции. Пари Сен-Жермен имеет шанс еще и на четвертый трофей. Французам остается сыграть финальный матч Лиги чемпионов против миланского Интера.
SEIZE ! 🏆👏— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 24, 2025
Le Paris Saint-Germain remporte sa 𝟏𝟔𝐞 Coupe de France ! ❤️💙 #CDF | #PSGSDR pic.twitter.com/SAek9YtWQf
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