В субботу, 24 мая, состоится финальный матч Кубка Франции по футболу, в котором будут играть «ПСЖ» и «Реймс». Игра пройдет в Париже на поле стадиона «Стад де Франс», начало – в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В финале Кубка Франции сезона 2024/25 встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Парижане под руководством Луиса Энрике попытаются защитить трофей и приблизиться к историческому треблу, имея впереди еще финал Лиги чемпионов против Интера. «ПСЖ» прошел в финал, одолев команды «Ланс», «Эспали», «Ле-Ман», «Стад Бриошен» и «Дюнкерк». «Реймс» на пути к решающему матчу прошел через серии пенальти с «Монако», «Бургуэн-Жалье» и «Анже», а в полуфинале победил «Канны». Несмотря на риск понижения из Лиги 1, «Реймс» имеет шанс завершить сезон с триумфом в национальном кубке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Реймс» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua ПСЖ Реймс ТБ 3.5 1.98 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.