Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Реймс. Текстовая трансляция матча
Кубок Франции
ПСЖ
24.05.2025 22:00 - : -
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 мая 2025, 07:36 |
12
0

ПСЖ – Реймс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Кубка Франции

24 мая 2025, 07:36 |
12
0
ПСЖ – Реймс. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 мая, состоится финальный матч Кубка Франции по футболу, в котором будут играть «ПСЖ» и «Реймс». Игра пройдет в Париже на поле стадиона «Стад де Франс», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В финале Кубка Франции сезона 2024/25 встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Парижане под руководством Луиса Энрике попытаются защитить трофей и приблизиться к историческому треблу, имея впереди еще финал Лиги чемпионов против Интера. «ПСЖ» прошел в финал, одолев команды «Ланс», «Эспали», «Ле-Ман», «Стад Бриошен» и «Дюнкерк». «Реймс» на пути к решающему матчу прошел через серии пенальти с «Монако», «Бургуэн-Жалье» и «Анже», а в полуфинале победил «Канны». Несмотря на риск понижения из Лиги 1, «Реймс» имеет шанс завершить сезон с триумфом в национальном кубке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Реймс» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
24 мая 2025 -
22:00
Реймс
ТБ 3.5 1.98 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ЛЮБЕНОВИЧ – о своем сходстве с Луисом Энрике и о финалах еврокубков
«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
ВИДЕО. Мец и Реймс разошлись миром в первом переходном матче во Франции
ПСЖ Реймс Кубок Франции по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Футбол | 23 мая 2025, 15:35 0
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ

Матчи состоятся 29 мая и 1 июня

ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
Футбол | 23 мая 2025, 13:16 9
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик

Полузащитник киевского «Динамо» встречается с Дашей Квитковой

Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Футбол | 24.05.2025, 03:10
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины
Футбол | 24.05.2025, 01:42
Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины
Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23.05.2025, 09:28
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 1
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 4
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем