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Премьер-лига
Динамо Киев
24.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:00 | Обновлено 24 мая 2025, 21:08
1599
71

В чемпионате без поражений. Динамо напоследок сыграло вничью против Колоса

Команда Шовковского завершила чемпионскую кампанию на своем поле мировым результатом

24 мая 2025, 20:00 | Обновлено 24 мая 2025, 21:08
1599
71
В чемпионате без поражений. Динамо напоследок сыграло вничью против Колоса
ФК Динамо

Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины в текущем сезоне, поэтому последний тур на своем поле для команды Александра Шовковского имел больше празднично-развлекательный характер. На стадионе «Динамо» им. В. Лобановского столичный ливень, возможно, кого-то и отпугнул в этот день от посещения торжественного события и добавления третьей звезды над эмблемой клуба, но публика все равно собралась в приличном количестве.

Но даже без фактора празднования всех этих побед можно было охотно посетить игру «бело-синих» против ковалевского «Колоса», потому что команда Руслана Костышина после смены главного тренера набрала такие обороты, что болельщикам точно было интересно, как ей удалось в конце концов изменить к лучшему ход событий в не слишком успешном в начале сезона и в конце концов перед последним туром, так же, как и «Динамо», не иметь никаких стратегических турнирных задач.

Однако отличие таки было между командами, и довольно существенное. Шовковский провел глубокую ротацию, поэтому стартовый состав «Динамо» точно не был похож на тот, который это чемпионство в итоге получал. Но это уже проблема «Динамо» – «колоски» приехали во вполне боевом состоянии и стремились получить три очка. А если соперники идут на определенные уступки, то почему бы этим в начале игры и не воспользоваться.

У «Колоса» сразу был голевой момент – удар головой от Ковталюка в центре штрафной, который прошел мимо правой стойки. Однако на этом агрессия гостей в начале встречи себя исчерпала, и мяч перешел к столичному коллективу, который долго запрягал в позиционной атаке, но на 31 минуте Бражко забросом из глубины к левому флангу штрафной на Рубчинского раскрыл чужую защиту, а партнер сбросил на Ваната, который перевел на Пихаленка, а тот уже слета пробил под правую штангу. Эффектно и быстро было разыграно.

Как и дальнейшие атаки «Динамо», которое по старой привычке пыталось дожать соперников до второго пропущенного, после чего дальнейшая судьба матча, как правило, была бы уже решена. Но не сегодня – потому что Пихаленок свой следующий момент завершил попаданием в перекладину в завершение прострела с левого фланга штрафной от Вивчаренко, откуда Ванат за мгновение до этого не переиграл вратаря ударом низом в завершение контратаки.

И поскольку «Динамо» максимум из первого тайма для себя так и не выжало, то после перерыва начались проблемы. Сразу же свежий Сидоров пошел замыкать подачу Владой с правого фланга на ближнюю штангу, и ударом головой в падении восстановил равновесие на табло. Хозяева хотели проявить агрессию в ответ, но темп атак им сбили полностью, поэтому даже замены с появлением на поле основных футболистов ситуацию в корне не изменили.

А у «Колоса» тем временем был реальный шанс на большую сенсацию – покушение на первое поражение в сезоне для «Динамо» совершил Великан закрученным ударом с левого фланга штрафной где-то ближе к завершению игры, но третий вратарь киевлян Моргун вытащил сложный мяч. Поэтому серия никуда не делась от команды Шовковского, а чемпионство – так тем более. Коллектив Руслана Костышина тем временем рискует разве что финишировать десятым, если «Верес» его перегонит.

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Кабаев – 6,0, Шапаренко – 6,0, Буяльский – б/о, Ярмоленко – б/о.

«Колос» (замены): Теллес – 6,0, Сидоров – 7,0, Поправка – б/о, Ореховский – б/о, Кузык – б/о, Безручук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Динамо» Киев – «Колос» – 1:1

Голы: Пихаленок, 31 – Сидоров, 47

Предупреждения: Пихаленок, 31, Ванат, 90+2 – Ореховский, 90

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Дячук, Биловар, Караваев – Рубчинский (Буяльский, 75), Бражко, Пихаленок (Шапаренко, 68) – Брагару (Кабаев, 68), Ванат, Волошин (Ярмоленко, 76).

«Колос»: Горох – Цуриков, Бурда, Козик, Владою (Поправка, 74) – Ррапай (Ореховский, 83), Демченко (Теллес, 46), Гагнидзе (Безручук, 88) – Велетень, Ковталюк (Сидоров, 46), Гусол (Кузык, 83).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 11 (4) – 10 (3)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 3 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 72
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Перець
Всіх справжніх фанам гарного настрою і здоров'я, а Динамо з чемпіонством 
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+15
sahka1981
Ха, як же тригерить зараз секту іванових, якщо дивляться упл тб! Там зараз перераховують всі титули Динамо, включно з трьома золотими м'ячами!
Сінгаліст Іванов, ти як там? 
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+11
FunnyCat_____
Чемпионы!
Под конец сезона уже конечно было видно что чуть « наелись»
Но все равно прошли турнир без поражений!
Поздравляю самый титулованный и популярный клуб Украины!
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
Павло
Приємно дивитися, як нєгадують страдальці-апепи 
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+9
sahka1981
Нагородження і по упл тб показують. 
А Циганик футбол хаб рекламував.
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+8
sahka1981
30-15 по чемпіонствам. В два рази перевага!
Дуже добре
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+8
Pavel_i_CO
Даунєтскіє дуже легкозаймистий матеріал)... Палають під кожною новиною про Динамо та Київ
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+7
serhiy
Ванат - найкращий бомбардир, в клубі найкращий захист-найменше пропустили в УПЛ . Бущан найкращий воротар за кількістю сейвів на евроарені, Динамо - єдина команда в Європі яка не програла жодного матчу в чемпіонаті ! Ну і неймовірна,така нам потрібна перемога над партизаном  ! Дякую за сезон , Динамо Київ !!!
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+7
Серж
Динамо красавцы. Очень сложный сезон. Еще и 6 игр было больше, чем у Шлюхты. Потому и провисли немного осенью.
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+7
Серж
Шлюхтари опять бред свой копипастят. 2 титул из 4 это куча лет без трофеев. Лишняя хромосома
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+7
Alex
Динамо Київ назавжди в серці!
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+6
Pavel_i_CO
Золото повернулось зі сходу до столиці України!! Киян та всіх вболівальників Динамо Київ вітаю з нашим святом!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Серж
Сайту нужен срочный ребрендинг. Террихон-2 самый лучший вариант
Ответить
+5
sania
Дякуємо Динамо!!!!!
Ответить
+5
Alex
Дякую Динамо!!!
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+4
avk2307
Офіційно Чемпіони!!!!
Найщиріші вітання Ю19 та основній команді!!!
Побажання гарного виступу в Єврокубках та наступному Чемпіонаті!!!
Ну а всім любителям підрахунків з 2009 року  привіт і вітання з бронзою.
Олександрія красені - перші з райцентру і кращі за найфундаментальнішіх ...
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Андріївський, Бущан також по медалі!
До речі, воротаря також потрібно підписувати.
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+3
Wanted!
Нагадайте скільки Колос забив короладським жукам? 
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+2
Павло
ХЗ, чому настільки сильно палають пукани у вболівальників фк шахтьор. Для команди з села Щасливе це був дуже вдалий сезон 
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+2
sahka1981
Ну десь і очікувано, експериментальний склад. дощ. Але в першому таймі Динамо грало краще, Колос взагалі ніякий був. А в другому вже Колос покраще грав. Як там кажуть, амбітен. Волошин, Брагару, вчергове не вразили. А так за сезон молодці звісно, своїми хлопцями, без мільйоних затрат, тридцяте ювілейне чемпіонство, третя зірка, молодці!!!
Але підсилення дуже необхідне команді.
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+2
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