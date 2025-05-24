Динамо Киев

Динамо – Колос – 1:1. Финальный матч для киевлян в сезоне. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты финального матча УПЛ
В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».
Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.
Киевляне открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Пихаленка. «Колос» отыгрался усилиям Сидорова на 47-й. Для обеих команд это был последний матч в сезоне УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
УПЛ. 30-й тур, 24 мая.
Динамо – Колос – 1:1
Голы: Пихальнок, 31 – Сидоров, 47.
ГОЛ! Пихаленок, 31 мин, 1:0!
ГОЛ! Сидоров, 47 мин, 1:1!
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Наполи» набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто «Интер»
Кажется, Алехандро Гарначо в ближайшее время сменит клуб