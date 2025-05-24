Динамо Киев

В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

Киевляне открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Пихаленка. «Колос» отыгрался усилиям Сидорова на 47-й. Для обеих команд это был последний матч в сезоне УПЛ.

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УПЛ. 30-й тур, 24 мая.

Динамо – Колос – 1:1

Голы: Пихальнок, 31 – Сидоров, 47.

ГОЛ! Пихаленок, 31 мин, 1:0!



ГОЛ! Сидоров, 47 мин, 1:1!