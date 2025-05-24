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Премьер-лига
Динамо Киев
24.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:01 | Обновлено 24 мая 2025, 20:14
1633
1

Динамо – Колос – 1:1. Финальный матч для киевлян в сезоне. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты финального матча УПЛ

24 мая 2025, 20:01 | Обновлено 24 мая 2025, 20:14
1633
1
Динамо – Колос – 1:1. Финальный матч для киевлян в сезоне. Видеообзор матча
ФК Динамо

В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

Киевляне открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Пихаленка. «Колос» отыгрался усилиям Сидорова на 47-й. Для обеих команд это был последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 30-й тур, 24 мая.

Динамо – Колос – 1:1
Голы: Пихальнок, 31 – Сидоров, 47.

ГОЛ! Пихаленок, 31 мин, 1:0!

ГОЛ! Сидоров, 47 мин, 1:1!

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Колос Ковалевка).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
"Чемпіонська" гра, вже друга під завісу чемпіонату. Бражко "молодца", допоміг Колосу зрівняти рахунок. Кривоногий тихохід. "Зазвіздили" його. Пихи стало повні штани. А взагалі Динамо з такою грою буде проблематично хоть якогось результату добитися в єврокубках.
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