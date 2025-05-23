Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
24.05.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 20:09 | Обновлено 23 мая 2025, 20:13
213
0

Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30 тура Украинской Премьер-лиги

23 мая 2025, 20:09 | Обновлено 23 мая 2025, 20:13
213
0
Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 24 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Предстоящая встреча не имеет турнирного значения. «Бело-синие» за тур до окончания национального первенства оформили чемпионский титул, а ковалевцы сумели сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге. «Колос» ранее одержал всего одну победу над «Динамо», в то время как киевляне 7 раз обыгрывали «колосков», еще 5 матчей соперников завершились вничью. В первом круге завершающегося чемпионата команды в Ковалевке сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Бражко хозяева поля ответили результативным ударом Алефиренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
24 мая 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник
Президент Оболони признал, что сказал игрокам после сохранения места в УПЛ
Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Футбол | 23 мая 2025, 19:37 0
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча

Матч 30-го тура УПЛ стартовал в 15:30

Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Футбол | 23 мая 2025, 09:00 1
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о родителях, живущих в россии

БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Бокс | 23.05.2025, 07:52
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Теннис | 23.05.2025, 13:28
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Футбол | 23.05.2025, 00:21
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
21.05.2025, 23:56 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 1
Футбол
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем