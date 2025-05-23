В субботу, 24 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Предстоящая встреча не имеет турнирного значения. «Бело-синие» за тур до окончания национального первенства оформили чемпионский титул, а ковалевцы сумели сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге. «Колос» ранее одержал всего одну победу над «Динамо», в то время как киевляне 7 раз обыгрывали «колосков», еще 5 матчей соперников завершились вничью. В первом круге завершающегося чемпионата команды в Ковалевке сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Бражко хозяева поля ответили результативным ударом Алефиренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Колос Ковалевка Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку

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