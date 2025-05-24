Динамо Киев

В субботу, 24 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имя В. Лобановского, начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Динамо

«Динамо» – чемпион, что здесь еще добавить. Киевляне за 29 туров ни разу не уступили и в семнадцатый раз стали чемпионами независимой Украины, а если считать титулы за всю историю, то данный станет для киевлян тридцатым. Дизайнеры уже думают, как правильно разместить третью звезду на эмблеме.

Скорее всего, в последнем туре Александр Шовковский сделает значительную ротацию состава, дав возможность сыграть на каждой позиции футболистам, получающим меньше игрового времени.

Самой главной новостью через неделю стало подписание нового контракта с Андреем Ярмоленко. Легенда клуба будет выступать за «Динамо» еще минимум один сезон, а дальше будет видно – давно ходят слухи, что Ярмоленко станет спортивным директором.

Президент команды Игорь Суркис заявил, что летом команда потребует усиления в центр защиты, на левый фланг атаки и в нападение. Нельзя с ним не согласиться.

Если еще говорить о трансферных слухах, то появилась информация, что Владиславом Ванатом интересуются несколько английских клубов, а также о том, что «Динамо» хочет вернуть Артема Шабанова.

Колос

Помните «Колос» после увольнения Руслана Костышина и до его повторного назначения на должность главного тренера? Не хочу обидеть его тренеров в этот период, но команда выглядела серой, безликой и не имела своего игрового узнаваемого стиля, соответственно, и результатов, хотя подписывала достаточно качественных по меркам УПЛ футболистов.

Но вернулся Костышин и команда расцвела. Появился характер, атака, которая была едва ли не самой плохой в чемпионате, начала забивать. Квинтэссенцией этого стала победа над «Шахтером» со счетом 4:2, которая окончательно психологически похоронила надежды «горняков» на чемпионство. Также никто не ожидал, что немотивированный турнирно «Колос» (ни вылет ему не угрожал, ни еврокубки) победит в 29 туре «Карпаты», которые на тот момент считались основным претендентом на последнее еврокубковое место.

Несомненно, лидером команды сейчас является Владислав Велетень, который в матче с тем же «Шахтером», например, забил гол и сделал три ассиста, а в других матчах разрывает левый фланг атаки.

История встреч

Всего сыграно 13 матчей: +7=5-1, разница мячей 30:7 в пользу, конечно, «Динамо». Игра первого круга закончилась ничьей 1:1, голами обменялись Бражко и Алефиренко.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Моргун – Лучкевич, Биловар, Дячук, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский – Караваев, Пихаленок, Волошин – Герреро

«Колос»: Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Гагнидзе, Теллес – Алефиренко, Ррапай, Велетень – Сидоров.

Прогноз на противостояние

Конечно, хозяевам ничего в матче не нужно будет, но если учесть, что после игры состоится награждение золотыми медалями и презентация эмблемы с тремя звездами, то киевляне просто не смогут не порадовать своих болельщиков, поэтому спрогнозируем победу подопечных Шовковского.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Колос Ковалевка Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.