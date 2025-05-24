Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Динамо Киев
24.05.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 06:53 | Обновлено 24 мая 2025, 07:18
295
0

Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне не захотят после матча проводить церемонию награждения в плохом настроении

24 мая 2025, 06:53 | Обновлено 24 мая 2025, 07:18
295
0
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В субботу, 24 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имя В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Динамо

«Динамо» – чемпион, что здесь еще добавить. Киевляне за 29 туров ни разу не уступили и в семнадцатый раз стали чемпионами независимой Украины, а если считать титулы за всю историю, то данный станет для киевлян тридцатым. Дизайнеры уже думают, как правильно разместить третью звезду на эмблеме.

Скорее всего, в последнем туре Александр Шовковский сделает значительную ротацию состава, дав возможность сыграть на каждой позиции футболистам, получающим меньше игрового времени.

Самой главной новостью через неделю стало подписание нового контракта с Андреем Ярмоленко. Легенда клуба будет выступать за «Динамо» еще минимум один сезон, а дальше будет видно – давно ходят слухи, что Ярмоленко станет спортивным директором.

Президент команды Игорь Суркис заявил, что летом команда потребует усиления в центр защиты, на левый фланг атаки и в нападение. Нельзя с ним не согласиться.

Если еще говорить о трансферных слухах, то появилась информация, что Владиславом Ванатом интересуются несколько английских клубов, а также о том, что «Динамо» хочет вернуть Артема Шабанова.

Колос

Помните «Колос» после увольнения Руслана Костышина и до его повторного назначения на должность главного тренера? Не хочу обидеть его тренеров в этот период, но команда выглядела серой, безликой и не имела своего игрового узнаваемого стиля, соответственно, и результатов, хотя подписывала достаточно качественных по меркам УПЛ футболистов.

Но вернулся Костышин и команда расцвела. Появился характер, атака, которая была едва ли не самой плохой в чемпионате, начала забивать. Квинтэссенцией этого стала победа над «Шахтером» со счетом 4:2, которая окончательно психологически похоронила надежды «горняков» на чемпионство. Также никто не ожидал, что немотивированный турнирно «Колос» (ни вылет ему не угрожал, ни еврокубки) победит в 29 туре «Карпаты», которые на тот момент считались основным претендентом на последнее еврокубковое место.

Несомненно, лидером команды сейчас является Владислав Велетень, который в матче с тем же «Шахтером», например, забил гол и сделал три ассиста, а в других матчах разрывает левый фланг атаки.

История встреч

Всего сыграно 13 матчей: +7=5-1, разница мячей 30:7 в пользу, конечно, «Динамо». Игра первого круга закончилась ничьей 1:1, голами обменялись Бражко и Алефиренко.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Моргун – Лучкевич, Биловар, Дячук, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский – Караваев, Пихаленок, Волошин – Герреро

«Колос»: Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Гагнидзе, Теллес – Алефиренко, Ррапай, Велетень – Сидоров.

Прогноз на противостояние

Конечно, хозяевам ничего в матче не нужно будет, но если учесть, что после игры состоится награждение золотыми медалями и презентация эмблемы с тремя звездами, то киевляне просто не смогут не порадовать своих болельщиков, поэтому спрогнозируем победу подопечных Шовковского.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
24 мая 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер
прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Футбол | 24 мая 2025, 03:10 0
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ

Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо

ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
Футбол | 23 мая 2025, 13:16 9
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик

Полузащитник киевского «Динамо» встречается с Дашей Квитковой

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23.05.2025, 15:01
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23.05.2025, 09:28
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
Бокс | 24.05.2025, 04:07
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 4
Футбол
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
22.05.2025, 20:05 2
Хоккей
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем